Eiskunstlauf Auf dem Sprung in den Bundeskader

Krummwälden / Inge Czemmel

Eislauf scheint wieder angesagt – mit „Dancing on Ice“ hat ein privater TV-Sender ein neues Format gestartet, bei dem Promis versuchen, mit Eiskunstlaufkünsten zu beeindrucken. Was die Prominenten können, kann ein junger Mann aus Krummwälden schon lange und auch deutlich besser. Der 14-jährige Linus Mager belegte bei den Deutschen Meisterschaften der Juniorenklasse in Dortmund im Dezember den fünften Platz. Er konnte zweimal einen Dreifach-Salchow aus seinem Sprungrepertoire zeigen und hätte, wenn ausschließlich die Technik, also die A-Note, ausschlaggebend gewesen wäre, sogar Rang drei erreicht. Mit 95 Punkten schrammte der Schüler auch nur ganz knapp an der Aufnahme in den Bundeskader vorbei. Dafür muss er 98 Punkte in einem der anstehenden Wettbewerbe schaffen. „Er muss vor allem an seiner B-Note, dem künstlerischen Ausdruck, noch arbeiten“, verrät seine Mutter Birgit. Und das tut Linus ausgiebig im Trainingszentrum in Oberstdorf. Dorthin ist er im Februar 2016 zusammen mit Herrn Neumann, seinem Kater, gezogen – zu Schwester Greta, die schon länger im Allgäuer Eislauf-Zentrum trainiert und zur Schule geht. „Dort haben die beiden einfache und gute Trainingsbedingungen“ erklärt Birgit Mager. Für die Eislaufkarriere ihrer beiden Kinder, die beide dem bayerischen Landeskader angehören, pendeln die Eltern zwischen Krummwälden und Oberstdorf. „Einer von uns ist immer bei den Kindern, aber es ist uns beruflich nicht möglich, ganz dorthin zu ziehen“, bedauert Birgit Mager und erzählt, wie ihr Sohn zum Eislaufen kam: „Linus hat immer seiner Schwester Greta nachgeeifert.“ Greta, die nach vielen Einzelerfolgen in Sotschi am Paarlauflehrgang des internationalen Verbandes teilnahm und lange an einer Schulsportverletzung laborierte, sucht derzeit nach einem neuen Paarlauf-Partner. „Das ist nicht so einfach. Die Chemie muss ja stimmen“, verrät die Mutter und lacht: „Vielleicht später mal mit ihrem Bruder?“ In Oberstdorf werden die beiden Talente von einem kompetenten Trainertrio aus dem erfolgreichen Paarlaufpaar Daniel und Maylin Wende sowie Karel Fajfr betreut.

An diesem Wochenende steht für Linus Mager die Offene Sächsische Meisterschaft in Chemnitz auf dem Programm, eine Woche später hat er bei den Bavarian Open ein Heimspiel – genau wie beim Deutschlandpokal Ende Februar in Oberstdorf. Das Ziel bleiben die 98 Punkte für den Bundeskader. Inge Czemmel