Handball Auch gegen Ersatzkeeper genau zielen

Geislingen / fs

Im Hinspiel in der Michelberghalle hatte Vöhringen beim 22:33 keine Chance. Vor Saisonbeginn zu den Aufstiegsfavoriten gezählt, dümpelt Vöhringen mit 17:15 Punkten im Mittelfeld. Dennoch müssen die Altenstädter auf der Hut sein, um die Siegesserie nicht abreißen zu lassen. Einen Einbruch in der Schlussphase, wie zuletzt gegen Bad Saulgau, darf sich der TVA morgen um 17 Uhr nicht erlauben. Das kann nicht immer gut ausgehen.

Zuhause will der SC besser aussehen als im Hinspiel, der TVA dagegen will die SCV-Angriffsreihe exakt wieder so stoppen wie in der Vorrunde. Da gelang das bestens und führte zu vielen einfachen Toren über schnelle Gegenstöße nach Ballgewinnen. Der Schlüssel zum Erfolg ist, den Vöhringer Rückraum mit den wurfgewaltigen Andre Bluhm und Valentin Isoc nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Der verletzte Vöhringer Stammkeeper Andre Mitrofan fehlt wohl immer noch, aber auch gegen die anderen Torhüter des SC müssen die Altenstädter konzentriert werfen. Verfolger TV Reichenbach hat ein eher noch schwereres Auswärtsspiel in Bettringen, und so könnte sich der TVA im Idealfall weiter absetzen. fs