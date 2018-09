Donzdorf / Wolfgang Karczewski

Keine Mühe hatte Box-Profi Firat Arslan in seinem WM-Fight gegen Herausforderer Pascal Ndomba am Samstag in Istanbul. Der Donzdorfer, der am Freitag seinen 48. Geburtstag feiert, gewann in der zweiten Runde durch K.o. Damit behält der Cruisergewichtler seinen Weltmeistertitel im sportlich unbedeutenden Boxverband GBU. „Ich denke, damit kann ich zufrieden sein“, sagte der Deutsch-Türke. Am Samstag, 17. November, will Arslan seinen Titel in der Göppinger EWS-Arena erneut verteidigen.