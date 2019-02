Säbelfechten Antonio Heathcock holt Bronzemedaille

Eislingen / Anette Kramer

Mit nur einer Niederlage überstand Antonio Heathock problemlos die Vorrunde. In der K.o.-Runde traf er auf Todor Stoichev (Bulgarien) und besiegte diesen ganz deutlich mit 15:6. Bilgehan Sahlan (Türkei) fegte der Eislinger problemlos mit einem 15:7 von der Fechtbahn. Im Viertelfinale traf Heathcock auf den auf Rang eins gesetzten Oscar Sans (Frankreich) und besiegte diesen ebenfalls ohne Probleme mit 15:6.

Damit stand Heathcock im Halbfinale und ein Platz auf dem Treppchen und eine Bronzemedaille waren ihm sicher. Im Halbfinale traf er auf Emanuele Nardella (Italien). Nach einem spannenden Gefecht musste sich der Eislinger dem späteren Gesamtsieger mit einem sehr knappen 14:15 geschlagen geben.

Insgesamt 269 Säbelfechter traten bei den Grand-Prix-Turnieren in Kairo an, unter ihnen Ann-Sophie und Frederic Kindler (TSG Eislingen). Frederic Kindler startete nach drei Siegen in der Vorrunde gut in den Wettkampf. In der Runde der letzten 128 besiegte er Yuriy Tsap aus der Ukraine mit 15:3. Danach traf er auf den Ungarn Andras Szatmari und musste sich nach einem spannenden Gefecht mit 12:15 geschlagen geben. Damit belegte Frederic Kindler den 58. Platz.

Ann-Sophie Kindler startete ebenfalls mit drei Siegen in der Vorrunde. Dann traf sie auf die Spanierin Celia Perez Cuenca. Die Eislingerin musste sich nach einem engen Gefecht mit 14:15 geschlagen geben und wurde 74. Turniersiegerin wurde Sofya Velikaya (Russland). Anette Kramer