Leichtathletik Annalena Hofele topfit in Karlsruhe

Rechberghausen / Rolf Bayha

Fast 6000 Teilnehmer standen beim Baden-Marathon in Karlsruhe unter dem Startbogen, darunter 4300 beim Halbmarathon über amtlich vermessene 21,0975 Kilometer. Mit im Feld der Frauen kämpfte Annalena Hofele, erstmals im Sparda-Team-Trikot, um eine gute Platzierung, was ihr als achte Frau in 1:28:48 Stunden eindrucksvoll gelang. „Bis Kilometer 16 habe ich Annalena noch gebremst, danach konnte sie frei laufen“, erklärte Sparda-Team-Trainer Dieter Zimmermann, der in 1:29:54 Stunden Fünfter seiner Klasse M 55 wurde. Der Routinier, vor einem Vierteljahrhundert mit 2:30:01 Stunden einer der leistungsstarken Marathonläufer im Kreis, sieht in der 20-Jährigen viel Potenzial. Erst vor Jahresfrist hatte die Studentin der Kindheitspädagogik mit dem Laufen begonnen und gleich beim Barbarossa-Berglauf als Zweite in 1:46:37 Stunden von sich reden gemacht. In Karlsruhe konnte die Gammelshäuserin 1334 Konkurrentinnen hinter sich lassen. Das Rennen gewann Nora Kusterer vom SV Oberkollbach in 1:19:23 Stunden. Das Feld der Männer dominierte Omar Tareq vom TuS Lörrach in 1:08:33 Stunden. rb