Göppingen Andreas Essig ist Meister

Göppingen / swp

Bei den Württembergischen Tennis-Meisterschaften der Senioren im Landesleistungszentrum des Verbandes in Stuttgart-Stammheim sicherte sich der für den TC Heiningen spielende Göppinger Andreas Essig den Titel des Hallenmeisters in der Altersklasse 60, die im K.o.-Modus gespielt wurde. Mit drei Siegen sicherte sich der gesetzte Essig den Einzug ins Endspiel, in dem er den Backnanger Ferenc Csepai dann mit 6:4, 4:6 und 10:3 im Match-Tiebreak bezwang. Teil zwei der Senioren- Titelkämpfe findet am Wochenende statt.