Handball An Fasching gibt’s nichts zu feiern

An Fasching gibt’s nichts zu feiern

Bad Saulgau / Steven Franzisi

Mit einer 5:1-Deckung hatte das KuGi-Trainergespann Geiger/Ambrosch zu Beginn auf die richtige Karte gesetzt. Die Abwehr verbuchte mehrere Ballgewinne und zwang Bad Saulgau zu Fehlern. Die SG zeigte in den Anfangsminuten viel Biss, spielte aus einer aggressiven Deckung schnell nach vorne und setzte sich über 4:2 auf 6:3 ab (10.). Der TSV sah sich zu einer Auszeit genötigt, danach trafen Kaumann, Schäfer und Kohler zum Ausgleich. Kuchen-Gingen fehlte im Positionsangriff die Bewegung, um zu freien Würfen zu kommen. Zudem gewann die Deckung nicht mehr so viele Bälle, dadurch fehlten der SG die Tore aus der ersten und zweiten Welle aus der Anfangsphase. Bis zum 12:10 durch Janz (23.) hielt KuGi noch Kontakt, zur Halbzeit war Bad Saulgau auf 16:11 enteilt.

Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischten die Gastgeber. Ein Doppelschlag von Tovmasyan dämpfte früh die Hoffnungen der SG auf eine Aufholjagd. KuGi tat sich weiter schwer, Durchschlagskraft zu entwickeln und geriet immer weiter ins Hintertreffen. Boris Ambrosch nahm bereits in der 35. Minute beim Stand von 20:12 eine Auszeit und stellte auf eine offensive Deckung um. Das führte zu Chaos und Fehlern im Angriff der Gastgeber, aus denen die SG aber kein Kapital schlug. Über 21:13 setzte sich Bad Saulgau auf 24:14 ab und stellte erstmals auf zehn Tore Differenz (47.). In der Schlussphase kontrollierten die Gastgeber die Partie souverän.

Trotz der starken Anfangsphase, in der den Gästen der unbedingte Siegeswillen anzumerken war, steht am Ende eine deutliche Niederlage zu Buche. Die schwache Angriffsleistung konterkarierte die vielen guten Paraden der Torhüter Daniel Kautzmann und Tim Trünkle.

SG Kuchen-Gingen: Kautzmann, Trünkle im Tor; Schäffner, Lächler (5/4), Janz (1), Mann, Kühn (5), Zasada, Franzisi (3), Becker (1), Dubrowitsch, Däumling (3), Priester (1)

Siebenmeter: Bad Saulgau 4/2, KuGi 5/4. Zeitstrafen: Bad Saulgau 3/KuGi 5. Zuschauer: 500.