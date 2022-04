Es kribbelt wieder: In der American-Football-Bezirksliga beginnt am 23. April die neue Runde – und die Kuchen Mammuts haben die Ehre, den Saison-Opener bestreiten zu dürfen. An diesem Tag sind sie zu Gast bei der Bundesliga-Reserve des Ravensburg Razorbacks. „Ich denke, dass es eine gute Sais...