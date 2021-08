Die Kreuzritter scharren mit den Hufen, das Regionalliga-Team der Albershausener Footballer ist heiß auf den Beginn der Punktrunde an diesem Sonntag auf eigenem Rasen im Waldstadion und will in den kommenden sechs Partien um die Meisterschaft mitspielen. „Wir gehen ambitioniert an den Start und wollen vorne mitreden. Wir haben 2017 und 2018 in der Zweiten Liga gespielt, waren 2019 Regionalliga-Meister und sind erst in den Aufstiegsspielen gesc...