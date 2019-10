Tabea Wahl und Mia Benirschke gingen bei den Kuchen Mammuts durch die harte Schule. Zweieinhalb Jahre trainierten und spielten sie mit Jungs, mit der Volljährigkeit müssen sie zwingend in ein Frauenteam wechseln. Sie sind dem Regelwerk dankbar. Jungs können auf die Physis der Mädels wenig Rücksicht nehmen, „und irgendwann tut es halt doch etwas mehr weh“, erklärt Benirschke.

Wahl wollte keinen Leistungsdruck mehr

Sie musste ihre Freundin erst zum Wechsel nach Stuttgart überreden. Wahl hatte vor ihrer Footballkarriere bei Frisch Auf in der Jugend Handball gespielt, ehe ihr dort der Leistungsdruck zu groß geworden war. Football-Bundesliga, das roch doch schon wieder nach viel Druck und Stress. Mia zuliebe kam sie mit und bereute es nicht.

Im Football gibt es für alle Verwendung

Wahl, schätzt an ihrer neuen Sportart deren Vielseitigkeit. Es können alle mitmachen, für jeden gibt es eine Verwendung: „Kleine und Große, Dicke und Dünne.“ Für Benirschke sind die Vorzüge des Footballs profaner: „Das Schönste ist, Leuten eine reinzuhauen.“ Wenn sie ein paar Tage nicht trainiert hat, merkt sie bereits „einen gestiegenen Aggressionsspiegel“. Zudem schätzt sie den Teamgeist in ihrem Sport. Im Handball ist mit einer Einzelleistung noch was auszurichten, im Football dagegen „hängt alles mit allem zusammen, das verbindet“.

