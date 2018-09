Württembergliga Am Ende eine klare Sache für Wi/Wi/Do

Donzdorf / dh

Durch eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber der Vorwoche fuhren die Handballer der HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf in Hohenems den ersten Saisonsieg ein. Eine geschlossene Mannschaftsleistung sowohl in Abwehr als auch im Angriff war der Schlüssel zum Erfolg. So konnten sich beim 28:24-Erfolg alle eingesetzten Feldspieler in die Torschützenliste eintragen.

Den besseren Start erwischten die Gastgeber und gingen mit 5:2 in Führung, ehe Wi/Wi/Do sich langsam ins Spiel biss. Die Abwehr mit dem gut haltenden Krieg dahinter wurde stabiler und so konnte durch einen 5:0-Lauf das Spiel bis zur 14. Minute gedreht werden. Der Vorsprung pendelte sich auf zwei, drei Tore ein und erst gegen Ende der ersten Halbzeit kam der Gastgeber wieder auf ein Tor heran. Was auch HSG-Trainer Rascher erbost feststellte und energisch zur Auszeit bat. Seine Worte fanden Gehör, die Mannschaft um Kapitän Nico Heilig besann sich wieder ihrer Stärken und brachte eine Zwei-Tore-Führung in die Pause.

Gastgeber schafft Ausgleich

Michael Hommel mit seinem zweiten Treffer in Folge eröffnete die zweiten 30 Spielminuten und erhöhte auf 15:12. Eine Zeiger­umdrehung später war dann auf einmal Platz auf dem Spielfeld. Drei Zeitstrafen, eine gegen ­Wi/Wi/Do und zwei gegen Hohen­ems, machten das ganze etwas übersichtlicher. Richtigen Nutzen konnte niemand aus der Situation ziehen, so dass es weiter bei der Drei-Tore-Führung für die HSG blieb.

Dann verlor Wi/Wi/Do auf einmal den Spielfluss und der Gastgeber kam nochmals bedrohlich nahe. Es waren Unzulänglichkeiten im Angriff, die die Hohenemser nutzten. Sie konnten in der 48. Minute beim 19:19 nochmals ausgleichen. Eine Überzahlsituation brachte dann die HSG endgültig auf die Siegerstraße. Dem Treffer von Peter Schnepf ließen Thrun, Schneider und Pfeilmeier drei weitere folgen und beim 19:23 nach 54 gespielten Minuten sah es schon sehr gut aus für die Gäste. Zwar versuchten die Gastgeber weiterhin alles, um Heilig und Co. nochmals ins Wanken zu bringen, jedoch ließ Wi/Wi/Do Hohenems nicht mehr näher als zwei Tore heran, so dass spätestens beim 24:27 durch Hommel zwei Minuten vor dem Ende der Sieg in trockenen Tüchern war. Den Schlusspunkt unter eine unterhaltsame Begegnung setzte Fabian Thrun mit seinem vierten Treffer zum 24:28-Endstand. dh

HSG Wi/Wi/Do: Krieg, Bürgermeister; Baur, Corces (1), Ambrosch (1), Hommel (3), Schnepf (5), Pfeilmeier (4), Heilig (1), Thrun (4/2), Müller (1), Schmid (3), Schneider (5/1).