Handball Am Ende den Sieg verpasst

Am Ende den Sieg verpasst

Reichenbach / td

In der Landesliga unterlag der TV Reichenbach bei der TG Biberach mit 24:26 (10:14). Athletiktrainer Alec Farrell fand das „unnötig und ärgerlich“. Woran genau es lag, konnte er nicht festmachen. „Es scheiterte an den letzten sieben bis acht Minuten“, erläutert er. Die Abwehr stand in der gesamten Partie sehr gut, „aber im Angriff haben wir immer wieder zu unvorbereitet abgeschlossen“. Dabei sah es für Reichenbach zwischenzeitlich sehr gut aus: Nach der Halbzeitpause hatte das Team einen fulminanten Lauf und drehte den 10:14-Rückstand zu einer 22:20-Führung (50. Minute). „Die ersten 25 Minuten der zweiten Hälfte waren die wohl besten der gesamten bisherigen Saison. Leider hat ein Spiel aber nunmal 60 Minuten“, meinte Farrell. td

TV Reichenbach: Bauer, Stockburger; Liegat (4/2), Schaupp, Scheffold (4), Woischke, Stammhammer (8), Maile (1), Strohmaier, Haase, Häußermann (3), Hesping (1), Fischer (1), Mäntele (2).