Handball Altenstädter B-Jugend ist lernfähig

Geislingen / fl/gr

Zum Auftakt der Handball-Bezirksligen holen die Jugendteams des TV Altenstadt einen Sieg bei zwei Niederlagen.

Die B-Jugend gewann bei der SG Hofen-Hüttlingen 33:31. Eine Woche zuvor hatte sie bei einem Turnier gegen denselben Gegner noch verloren. Die Mannschaft hat aus der Niederlage gelernt, begann konzentriert und lag schnell 5:2 vorn. Nach dem 10:6 (10.) nahm die SG eine Auszeit und glich danach zum 11:11 aus. Das nötigte die TVA-Trainer Oliver Köppel und Maxi Pilz ebenfalls zu einer Besprechung mit dem Team. Die stieß auf offene Ohren, Altenstadt setzte sich zur Pause auf 18:14 ab. Nach Wiederbeginn verkürzte Hofen auf 17:18 und blieb dran. Tim Joas traf für die Gäste ebenso 14 Mal wie Robin Schieß für den TVA. Nach dem 30:30 (44.) vernagelte Keeper Georg Alrachid sein Tor und seine Vorderleute trafen drei Mal zum Sieg.

Die C-Jugend schrammte beim 20:21 (12:11) gegen den TSV Heiningen knapp an einem Coup vorbei, war aber viel näher dran als in der Qualirunde, in der Altenstadt gegen diesen Gegner noch 10:19 untergegangen war. Die Altenstädter legten vor, vergaben aber zu viele Chancen, um sich deutlich abzusetzen. Die Heininger blieben immer dran und nutzen eine Überzahl zur 7:4-Führung. Die TVA ließ sich nicht verunsichern, Justin Müllner und Manuel Stanko fanden immer wieder Lücken in der Heininger Abwehr oder setzten Moritz Duller am Kreis ein. Nach dem 12:11 zur Pause bewahrte Keeper Arda Karasu seine Mannschaft immer wieder vor Gegentreffern. Auch in dieser Phase musste Altenstadt mehrmals in Unterzahl agieren, meisterte das aber besser als in der ersten Hälfte. Die erneute Dreitore-Führung der Gäste zum 15:18 nahm Trainer und Zuschauer ein wenig die Hoffnung, nicht aber der Mannschaft. Die bewies Moral und verkürzte auf 17:18. Zu einem Unentschieden reichte es aber nicht.

Auch die D-Jugend gastierte beim TSV Heiningen, dem großen Titelfavoriten. So nimmt sich die 11:20 (7:8)-Niederlage der Altenstädter noch ganz ordentlich aus, zumal die Mannschaft die Partie lange offen hielt. Collin Hommel und Jack Müllner warfen den TVA sogar 3:1 in Führung. Bis zur Pause blieb das Spiel spannend, beide Teams scheiterten mehrmals an den gut haltenden Keepern des Gegners. Doch schon in diesem Durchgang war die größere Erfahrung der TSV Spieler in einigen Situationen zu bemerken. Nach der Pause hatte sich der TSV besser auf den Altenstädter Angriff eingestellt, nutzte mit seiner Abwehr auch jeden Fehler des TVA aus. Hinzu kam, dass bei den Gästen die Kräfte nachließen und alle Spieler Spielanteile erhielten. So zog der TSV Heiningen bis zum Schlusspfiff doch noch deutlich davon.