Sportakrobatik Albershäuser in England erfolgreich

Albershausen / tsf

Fünf Sportakrobaten des TSGV Albershausen flogen nach England, um an ihrem ersten Wettkampf im Jahr 2019, dem internationalen Turnier in Bristol, teilzunehmen. Mit dabei waren auch noch viele andere Vereine aus Belgien, Irland, der Niederlande, Portugal und Großbritanien.

Das Damenpaar mit Gina de Vivo und Lea Petri konnte in der Balance-Übung das neu erlernte Element gestreckter Handstand abrutschen in Spagat noch nicht fehlerfrei zeigen. Dafür boten die beiden aber eine fehlerfreie neue Dynamikübung und qualifizierten sich mit dem sechsten Platz für das Finale. Auch in der dritten Übung turnte das Paar ohne größere Unsicherheiten, wodurch es sich in der Mehrkampfwertung ebenfalls den sechsten Platz sichern konnte.

Das Damentrio mit Lena Sommer, Sarah de Vivo und Ida Frey begann den zweiten Wettkampftag als einer der ersten Starter früh morgens mit seiner Balance-Übung. Trotz eines Zeitfehlers beim ersten Element konnte sich das Trio den dritten Platz sichern. Die Dynamikübung turnten die drei mit sauberen Landungen bei den Elementen und wurden dafür mit dem zweiten Platz gemeinsam mit der Gruppe aus Portugal belohnt. Auch die Kombiübung im Finale präsentierten sie sicher und fehlerfrei und konnten sich somit über den dritten Platz in der Gesamtwertung freuen. tsf