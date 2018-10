Jugendhandball Alannah trifft für Mädels und Jungs

Geislingen / gr

Die Altenstädter A-Jugend bot beim 29:31 gegen Titelfavorit SG Bargau/Bettringen eine starke Vorstellung. Bis zum 10:10 wechselte die Führung ständig, wozu Melvin Klang mit Rückraumkrachern beitrug. Als sich die SG-Abwehr auf Klang konzentrierte, nutzten Lars Czekansky, Luca Brenner und Jakob Werner die Räume zur 14:13-Pausenführung. Nach Wiederbeginn setzte sich Altenstadt dank einer Betonabwehr auf 20:15 (39.) und 24:19 (44.) ab. Die laufstarken Gäste nutzten nachlassende Kräfte beim TVA zum 25:25 (54.). Erst in den letzten zwei Minuten sicherte sich die den glücklichen Sieg.

Die C-Jugend gewann ungefährdet 29:17 bei der TSG Schnaitheim. Der TVA lag bis zum 6:4 stets ein oder zwei Tore vorn und zog dann mit einem 5:0-Lauf auf 11:4 davon. Justin Müllner und Tim Gebhart trafen mehrmals, in der Abwehr arbeiteten die Altenstädter vor dem sicheren Torhüter Arda Karasu gut zusammen. Marlow Laatsch im Rückraum und Moritz Duller am Kreis waren weitere Tore zur 13:6-Halbzeitführung. Die zweite Hälfte begann mit vier Toren in Folge von Manuel Stanko. Trainer Frank Lohrmann probierte gegen die zusehends überforderte TSG nun eine sehr offensive Deckung aus, die viele Bälle eroberte, woraus fast immer Gegenstoßtore resultierten.

Die D-Jugend holte beim 23:23 gegen Tabellenführer SG Hofen/Hüttlingen ihren ersten Punkt der Saison. Nach dem 5:9 ging ein Ruck durch die von den D-Jugendmädchen Alannah Stäudle und Marie Bührle unterstützte Mannschaft. Collin Hommel, Alannah Stäudle, Jack Müllner und Mika Pommerenke glichen binnen fünf Minuten zum 10:10 aus. Nachdem 12:12 zur Pause ging der TVA schnell mit 14:12 in Führung, doch die SG konterte mit einem 4:0-Lauf und lag selbst zwei Tore vorn. Diesen Vorsprung hielten die Gäste bis zwei Minuten vor Schluss, dann eroberte die TVA-Abwehr noch zwei Mal den Ball. Vorne behielten Hommel sowie Stäudle die Nerven und trafen zum völlig verdienten Unentschieden.

Die weibliche D-Jugend feierte nach einem hart umkämpften Auftaktsieg einen lockeren 24:6-Sieg im ersten Heimspiel gegen die TSG Schnaitheim. Die Gäste hielten nur bis zum 5:3 (10.) mit, dann ließ die TVA-Abwehr kaum noch einen platzierten Wurf zu. Vorne vergaben die Altenstädterinnen viele Chancen und führten zur Halbzeit nur 9:3. In Hälfte zwei erhöhte Altenstadt das Tempo, Luisa Stark und die schon bei den Jungs erfolgreiche Alannah Stäudle waren nie zu halten. Nach dem 13:6 (27.) gelang den Gästen kein Treffer mehr, während der TVA einen 11:0-Endspurt hinlegte.