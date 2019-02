Handball A-Jugend spielt am Freitag und Samstag

Göppingen / cs

Die U19 von Frisch Auf Göppingen steht heute vor einem besonderen Spiel. Im Vorfeld des All-Star-Games zwischen der Auswahl der Handball-Bundesliga und der deutschen Nationalmannschaft trifft die Mannschaft von Trainer Gerd Römer in der Jugendbundesliga auf den TV Bittenfeld. Ein Blick auf die Tabelle sagt einiges über die Bedeutung dieses Duells aus, denn die Grün-Weißen haben durch eine Serie von 15:1 Punkten den Abstand auf den TVB auf zwei Punkte verkürzt. Frisch Auf könnte im Falle eines Sieges mit dem TVB, derzeit Tabellenzweiter, gleichziehen. Das dies kein leichtes Unterfangen wird, hat bereits das Hinspiel gezeigt. Nach ausgeglichener erster Halbzeit unterlag Frisch Auf nach einer rabenschwarzen zweiten Hälfte mit 22:37. Die Göppingere U19 möchte in diesem besonderen Rahmen die bestmögliche Leistung abrufen und zeigen, dass die Vorstellung im Hinspiel ein Ausrutscher war. Spielbeginn der Jugendbundesliga-Begegnung ist am um 16.20 Uhr in der Porsche-Arena Stuttgart, das All-Star-Game beginnt um 19 Uhr.

Bereits am Samstag steht für die Grün-Weißen die nächste Aufgabe auf dem Programm. Im Heimspiel trifft die Mannschaft um Yannik Leichs auf die JSG Habo Bottwar, derzeitiger Tabellenzehnter. Auch bedingt durch das Spiel am Freitag stellt die Begegnung am Samstag eine Herausforderung dar. Frisch Auf hatte sich um eine Verlegung der Samstags-Begegnung bemüht, was die Verantwortlichen des Gegners ablehnten. Somit steht Trainer Gerd Römer vor der Aufgabe, die Belastung am Wochenende auf den ganzen Kader zu verteilen. Anspiel gegen Habo Bottwar ist am Samstag um 14 Uhr in der EWS-Arena. cs