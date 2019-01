Interview Handball-Vereine und Verbände müssen Euphorie nutzen

Geislingen / Von Thomas Friedrich

Jochen Schreitmüller, TG-Handballjugendleiter, beantwortet im GZ-Interview Fragen, wie die Euphorie nach der Handball-WM für einen dauerhaften Boom genutzt werden kann.

Was müsste der Handball-Verband tun, um diesen Sport weiter voranzubringen?

Er muss an die Schulen rangehen. Er müsste Multiplikatoren ausbilden und in die Schulen schicken. Es heißt ja immer Trainerausbildung sei wichtig. das stimmt schon, aber das gilt auch für Funktionäre. Ich bin schon seit vielen Jahren Funktionär, aber noch nie geschult worden. .

Was können die Vereine besser machen?

Wir müssen in die Grundschulen rein und den Lehrern Handreichungen geben. Früher gab es unter Hans Heinzmann ein Aufsetzerturnier in den Grundschulen. So was in der Art müssen wir wieder machen. Da geht es genau um die Schüler, die wir brauchen. Ansonsten gehen sie eben alle zum Kicken und sind für uns verloren.

Wer mehr wissen will: Die GEISLINGER ZEITUNG veröffentlicht das komplette Interview in ihrer morgigen Ausgabe (30. Januar).