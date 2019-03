Patric Heizmann eilt der Ruf des Ernährungs-Entertainers voraus – der 44-jährige Fitness-Coach gastiert bei den Göppinger Wissensimpulsen.

Dieser durchtrainierte Familienvater sprüht vor Ideen und Wortwitz, ist mit seinen Tipps auf allen Kanälen für die Öffentlichkeit greifbar und beschäftigt sich gefühlt 24 Stunden am Tag mit dem Themenfeld Ernährung und Gesundheit: Patric Heizmann nervt die hilfesuchenden Menschen nicht mit Vorschriften und Verboten, sondern der 44-jährige „Ernährungs-Entertainer“ aus dem Schwarzwald verpackt sein Wissen in humorvoll umwickelte Häppchen, die gern geschluckt werden. Am Montag, 18. März, um 19.30 Uhr gibt der Fitness-Coach im Göppinger Sparkassen-Forum seine Erkenntnisse im Rahmen der „Göppinger Wissensimpulse“ weiter.

Zwei Brezeln zum Frühstück, eine schnelle Currywurst in der kurzen Mittagspause und abends zum Pizza-Essen, vergeht Ihnen beim Blick auf diesen Speiseplan der Appetit?

Patric Heizmann: Nicht unbedingt, es soll doch jeder selbst entscheiden, was er isst. Aber jeder muss wissen, dass er nur ein einziges Leben zur Verfügung hat und dieses nicht als Industriemülleimer verbringen sollte. Für mich wäre das deshalb kein Tagesablauf, ich würde mich dabei sehr schlecht fühlen.

Kann ich einen solchen „Ausrutscher“ mit einem Ihrer „perfekten Tage“ wieder auffangen und wie sieht ein solcher überhaupt aus?

Mit dem perfekten Tag kümmern wir uns an einem Tag pro Woche mehr um unsere Gesundheit. Dabei gilt es, sieben Regeln, also grundsätzliche Dinge, einzuhalten, etwa, was den Nährstoff Eiweiß angeht, der total unterschätzt wird. Viele essen davon zu wenig, dafür von anderem zu viel. Das gilt es auf dem Teller umzuverteilen – und die Kilos und die persönliche Stimmung werden sich verändern. Ich erkläre das in humorvoller Weise, damit man den inneren Schweinehund auf die Hundeschule schicken kann.

