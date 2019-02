Fußball Schiedsrichter Steve Henriss will bei Handspiel die Absicht in den Vordergrund stellen.

Schiedsrichter Steve Henriss will bei Handspiel die Absicht in den Vordergrund stellen.

Geislingen / Von Thomas Friedrich

Unterschiedlich geahndete Handspiele erregen Fußball-Fans. Schiedsrichter Steve Henriss plädiert für einfachere Regeln.

Es vergeht kaum ein Wochenende, an dem in der Fußball-Bundesliga nicht über Handelfmeter diskutiert wird. Wer blickt noch durch, wann ein Handspiel strafbar ist und wann nicht? Im GZ-Interview räumt der Geislinger Steve Henrisss, stellvertretender Obmann der Schiedsrichtergruppe Göppingen und selbst in der Landesliga an der Pfeife, eine gewisse Grauzone ein und plädiert für einfachere Regeln.

Wie sicher sind Sie sich bei Ihren Spielen in der Landesliga, ob ein strafbares Handspiel vorliegt oder nicht?

Es ist definitiv schwierig zu beurteilen. Es kommt letztlich drauf an, wo und wie ich stehe. Je näher ich am Ort des Geschehens bin, desto höher ist meine Trefferquote.

Was schlagen Sie vor, um die Entscheidungsfindung zu vereinfachen?

Die Absicht muss wieder mehr im Vordergrund stehen. Man müsste das Wort Absicht aber erst näher definieren. Meiner Meinung nach muss die Hand unmittelbar zum Ball gehen, damit es Elfmeter gibt. Der Vorsatz muss klar erkennbar sein, ansonsten sollte man besser nicht auf Strafstoß entscheiden.

Das komplette Interview lesen Sie morgen, 20. Februar, in der GEISLINGER ZEITUNG