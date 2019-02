Fechten 84-Jähriger nimmt es mit „Jungspunden“ auf

Eislingen / Sierk Butter

Väter, Großväter und Urgroßväter, die sich mit Säbel, Florett oder Degen duellieren und das in Eislingen: Ein Qualifikationsturnier für die Fecht-Weltmeisterschaften der Veteranen im Oktober in Kairo fand erstmals in der Öschhalle I statt. Die Qualifikation erfolgte über die DFB-Ranglisten der Altersklassen Ü 50, Ü 60 und Ü 70.

Einer der rund 260 Athleten des Ranglistenturniers bei der TSG war Dieter Hecke, mit 84 Jahren ältester Teilnehmer. Der aus Aachen stammende Degenfechter hat vor 70 Jahren mit seiner Sportart begonnen. Unter Fechtkollegen ist Hecke bekannt, weil er in seiner langen Karriere einige Erfolge nachzuweisen hat. Zu seinen größten Erfolgen gehört die Teilnahme an den Olympischen Spielen 1964 in der japanischen Hauptstadt Tokio. Dort belegte er im Einzel Platz neun, mit der Mannschaft Rang sechs.

„Meine größten Erfolge hatte ich mit dem OFC Bonn“, erzählt Hecke. Der 84-Jährige wurde im Jahre 2001 Senioren-Weltmeister und 2017 Senioren-Europa­meister. Vor vier Jahren wechselte er zum Fechtverein SC Pulheim bei Köln. „Ich bin immer noch ­be­geistert vom Fechten“, schwärmt der Aachener. Auch mit seinen 84 Jahren ist Hecke noch topfit und hat jede Menge Spaß beim ­Fechten.

Seit seinem 14. Lebensjahr betreibt der Rheinländer Hochleistungssport. In Eislingen kämpfte er mit 18 weiteren Teilnehmern um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Ägypten. Am Turnierende belegte er den neunten Platz. Ob dieser Rang für die WM-Teilnahme reicht, entscheidet sich erst nach dem letzten Qualifikationsturnier am 5. Mai in Hamburg.

Probleme mit dem Nachwuchs

Die Nachwuchsprobleme in einigen Fechtvereinen sind dem Degenfecht-Routinier nicht entgangen. „Die jungen Leute brauchen Geduld“, erklärt Hecke. Der Nachwuchs muss sich erst im Training einige Zeit unter Beweis stellen, um an den Fechtturnieren teilnehmen zu können.

Organisiert wurde das erste Eislinger Veteranen-Ranglistenturnier von Landestrainer Joachim Rieg, der auch die TSG-Fechter coacht. Immer mehr ältere Fechter möchten an den Veteranen-Turnieren teilnehmen, die Nachfrage steigt, erklärt Rieg. Beim Nachwuchs hingegen lasse das Interesse nach. Dies gelte aber nicht für die TSG. „Die TSG Eislingen ist gut bestückt“, meint Rieg. Darum kümmere sich der Verein intensiv. Mit Schulbesuchen oder Schnupperkursen soll der Nachwuchs gezielt erreicht werden.