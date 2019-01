Leichtathletik 275 Kinder erwartet

Uhingen / rb

Nach der Spitzenbergiade der LG Filstal im November wird die Leichtathletik-Hallensportfestserie der U10, U12 und U14 morgen in der Uhinger Haldenberghalle fortgeführt. Organisator Roland Mäußnest vom TGV Holzhausen erwartet zur zweiten Veranstaltung 275 Kinder und Jugendliche, die sich in einem alternativen Vierkampf mit einem Sprint über 30 m durch Lichtschranken, einem Geschicklichkeitsparcours, einem Vollballschockwurf und einem Kastenweitsprung vergleichen und Punkte sammeln müssen. Die Wettbewerbe beginnen um 13 Uhr. Beendet werden die dreiteiligen Filseck-Games am 17. März bei der Michelbergiade in Geislingen. rb

Zeitplan: 13 Uhr: Wettkampfbeginn Teil 1 – Jg. 11/12; 14 Uhr: Wettkampfbeginn Teil 2 – Jg. 10; 15 Uhr: Wettkampfbeginn Teil 3 – Jg. 08/09; 16 Uhr: Wettkampfbeginn Teil 4 – Jg. 06/07; Ausschreibung im Internet: https://wlv-goeppingen.eu