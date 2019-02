 Handball 20 konzentrierte Minuten reichen zum Auswärtssieg

Hegensberg / sn

Verzichten mussten die SGL-Trainer Timo und Wolfgang Funk neben Max Dangelmaier auf den weiter erkrankten Mario Kölle. Zudem meldete sich Keeper Marc Bertele wegen Krankheit ab. A-Jugend Spieler Yannick Schattner und Torwart Matthias Lenz sprangen ein.

Zu Beginn entwickelte sich ein zähes Ringen mit vielen technischen Fehlern. Erst nach drei Minuten warf Tim Lackinger von außen das erste Tor. Bis zum 2:2 blieb das Spiel ausgeglichen, ehe Lauterstein aus einer starken Abwehr heraus ins Umschaltspiel kam und durch Clement, Lackinger und Jochen Nägele auf 5:2 wegzog. Nach einer Auszeit der Gastgeber zeigte der Lautersteiner Angriff bis zum 6:4 Schwächen. Die Abwehr arbeitete weiter stark und Keeper Matthias Nagel wehrte einige Rückraumwürfe ab. Während der jetzt anbrechenden stärksten Phase der SGL zeichnete sich Nagel immer wieder aus, vorne lief der Ball flüssiger und Lucas Lenz entwickelte enorme Durchschlagskraft aus dem Rückraum.

Beim 8:4 lagen die Gäste erstmals vier Tore vorne und gaben weiter Gas. Über 10:5 zogen sie auf 14:8 davon (24.), Highlight in dieser Phase war Jochen Nägeles Treffer zum 11:7 durch einen Kempatrick. Bis zum 16:11 verteidigte Lauterstein den Vorsprung, doch die letzten zweieinhalb Minuten des ersten Durchgangs gingen klar an die Hausherren. Die SGL entwickelte im Angriff keine Gefahr mehr, verlor hinten einige Zweikämpfe und lag zur Halbzeit nur noch 16:14 vorn.

Durchgang zwei gingen die Lautersteiner in der selben Formation wie zu Beginn an. Silas Bäuerle erzielte den ersten Treffer nach dem Wechsel. Doch ein statischer Angriff und eine zusätzliche Zeitstrafe gegen Stephan Mühleisen ermöglichten Hegensberg den Ausgleich. Vor allem das Spiel über den Kreisläufer wusste die SGL-Abwehr nicht zu verteidigen. Bis zum 20:20 blieb das Spiel ausgeglichen, ehe Lauterstein nochmals das Gaspedal fand. Hinten verteidigten Fabian Lackinger und Silas Bäuerle im Innenblock und vorne zeigte Jochen Nägele ein starkes Zweikampfverhalten. Das 21:20 ging auf sein Konto. Das 22:20 legte Tim Lackinger nach einem Foul an Jochen Nägele nach. Kurz darauf bekam er allerdings eine Zeitstrafe und Lauterstein agierte in Unterzahl. Doch auch diese Phase überstanden die Gelb-Blauen. Sebastian Clement erhöhte mit einem Trickwurf von außen sogar auf 23:20.

Den nächsten Treffer der Gastgeber beantwortete Lucas Lenz mit einem glücklichen Tor aus dem Rückraum. Wieder Clement und Fabian Lackinger trafen zum 26:21. Kurze Zeit fühlte sich Lauterstein wieder zu sicher und He-Li verkürzte auf 24:26. Doch erneut Lucas Lenz mit zwei Treffern und Jochen Nägele trafen zur entscheidenden 29:25-Führung. Tobias Schmid und Fabian Lackinger verteidigten den Vorsprung gegen eine offensive Manndeckung der Gastgeber. Der sechste Lautersteiner Sieg in Serie geriet nicht mehr in Gefahr.

SG Lauterstein: Matthias Nagel, Matthias Lenz; Fabian Lackinger (3), Schmid (1), Tim Lackinger (4/1), Clement (4), Kevin. Nagel, Lucas Lenz (7), Villforth, Steffen Nägele, Bäuerle (3), Jochen Nägele (9/2), Schattner, Mühleisen.