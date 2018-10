Handball 13:0-Lauf nach der Pause macht alles klar

Geislingen / gr

Die A-Jugend fertigte im Derby die SG Kuchen-Gingen 30:18 ab. In der ersten Viertelstunde lag die SG meist knapp vorn, eine Auszeit nach dem 6:6 brachte die Gastgeber schnell in die Spur. Nach dem 10:9 trafen Melvin Klang, Lars Czekansky, Jannis Keller und Tim Wibiral zur 14:9-Pausenführung. Nach Wiederbeginn ließ die TVA-Abwehr vor dem starken Keeper Georg Alrachid bis zur 44. Minute keinen Treffer mehr zu. Da die Altenstädter vorne fast nach Belieben trafen, war die Partie nach einem 13:0-Lauf beim 23:9 zu diesem Zeitpunkt längst entschieden.

Die B-Jugend bleibt durch das 28:21 (14:9) gegen die TSG Schnaitheim auf Erfolgskurs. Nach zehn Minuten führte der TVA durch Treffer von Leon Braun, Marvin Vogt, Robin Schieß, Marc Allmendinger und Tom Göttle 7:4. Bis zur Pause vergaben die Altenstädter einige klare Chancen, nur Rechtsaußen Jonas Duller zeigte sich mit variablen Würfen treffsicher. Hinten verhinderte Keeper Georg Alrachid einen knapperen Spielstand. Der TVA kam hochkonzentriert aus der Pause und zog binnen zehn Minuten entscheidend auf 21:14 davon.

Die C-Jugend überzeugte mit einem 27:19-Auswärtssieg bei der SG Hofen/Hüttlingen. Bevor die Gastgeber richtig im Spiel waren, führte der TVA durch Treffer des starken Justin Müllner, Rechtsaußen Ismail Ülker (2) und Tim Gebhart schon 4:1. Der Abstand hielt fast die gesamt erste Hälfte, denn die Abwehr der Altenstädter arbeitete gut zusammen und nach vorne gelangen schöne Tore. Nach dem 11:9 zur Pause blieb der Vorsprung bis zum 14:12 (33.) gleich, dann nutzte der TVA jeden erkämpften Ball zu Gegenstößen. Müllner, Gebhart sowie Manuel Stanko verwandelten sie und der TVA setzte sich auf 19:13 ab Den Gastgebern gelang danach nicht mehr viel.

Allein die D-Jugend verlor, sie war beim 9:31 bei Frisch Auf Göppingen chancenlos. Lag es an der Atmosphäre der Halle oder einfach an einer Bremse im Kopf, die Mannschaft spielte viel zu ängstlich und machte gerade deshalb viele Fehler im Aufbau. So hatte Göppingen keine Mühe, zur Pause 13:3 in Führung zu gehen. Nach Wiederbeginn erspielte sich der TVA mehr Chancen, scheiterte aber zu oft am Göppinger Torwart, um das Ergebnis freundlicher gestalten zu können.