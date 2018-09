Ski nordisch 100 Starter aus ganz Deutschland

Degenfeld / wn

Der deutsche Schülercup Skisprung und Nordische Kombination macht am Wochenende in Degenfeld Station, etwa 100 Teilnehmer/innen aus allen Landesverbänden treten gegeneinander an. Es kommen die besten Skispringer und Nordischen Kombinierer der Altersklassen S15/J16 weiblich und S14/S15/J16 männlich aus ganz Deutschland. Sämtliche namhaften Skivereine werden ihre Sportlerinnen und Sportler entsenden, schließlich werden aus der Schülercupserie die deutschen Schülermeister ermittelt. Vom heimischen Stützpunkt wird Manuel Menz aus Straßdorf ins Geschehen eingreifen. Alle Sprungwettbewerbe finden auf der neuen K75-Meter-Matten­skischanze in Degenfeld statt, der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Heute findet ab 14.30 Uhr das freie Training statt, morgen um 14.30 Uhr beginnt das offizielle Training auf der Degenfelder 75-Meter-Mattenschanze. Dann wird auch der sogenannte Pocket-Jump durchgeführt, der bei Wetterkapriolen an den Folgetagen zur Wertung herangezogen werden könnte. Am Samstag um 10 Uhr beginnt der erste Skisprung-Wettbewerb, um 17 Uhr findet für die Kombinierer der Skirollerlauf auf einem Rundkurs im Bereich der Uferstraße in Schwäbisch Gmünd statt. Der Start erfolgt wie bei den Profis nach der Gundersen-Methode. Am Sonntag findet das zweite Mattenskispringen um 10 Uhr statt, um 14 Uhr folgt der Start zum Crosslauf im Bereich der Degenfelder Schanzenanlagen. Vor den Skirollerrennen am Samstag führt der TV Weiler ebenfalls in Gmünd den SSV-Skilanglaufcup mit 150 Sportlern durch. wn