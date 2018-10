Fußball Zehn-Tore-Spektakel im Rottal

Oberrot / Von David Knobel

Eine Reaktion der FCO-Truppe wurde erhofft und die Rohrweck-Elf lieferte diese. Nach wenigen Minuten hatten Tom Scheuermann und Markus Bauer die ersten Gelegenheiten auf Seiten des FC Oberrot. In der neunten Minute zappelte der Ball das erste Mal im Netz. Markus Bauer eroberte das Spielgerät, hatte freie Bahn und schob den Ball am Gästekeeper vorbei zum 1:0 ein. Nach 20 Minuten folgte ein schöner Spielzug über Tom Scheuermann, den Dominik Mursch aus sieben Metern zum 2:0 abschloss. Als der Schiedsrichter in der 36. Minute nach Foulspiel auf Elfmeter entschied, ließ sich Nico Reich die Möglichkeit nicht nehmen und brachte die Gäste vom FV Sulzbach wieder auf 2:1 heran. Torhüter Remy Butsch war es zu verdanken, dass der Ausgleich nicht fiel.

Nach dem Seitenwechsel passte Markus Bauer scharf nach innen, wo Nico Reich den Ball vor dem einschussbereiten Tom Scheuermann zum 3:1 ins eigene Gehäuse bugsierte. Die Rottal-Elf wurde nun etwas zu sorglos und vergab in Person von Markus Bauer die große Möglichkeit zum 4:1.

Doppelschlag der Gäste

Stattdessen schafften die Gäste per Doppelschlag durch Serkan Güven (61.) und Eduard Erdel (65.) den 3:3-Ausgleich. Der FCO setzte nun nach, kämpfte und wollte die abermalige Führung erzwingen. Dies gelang Markus Bauer in der 71. Minute nach einer schönen Einzelleistung. Nur drei Zeigerumdrehungen später verschoss Marc Scheuermann einen Foulelfmeter. Die Entscheidung besorgte Markus Bauer in der Schlussphase: Einen scharf getretenen Mursch-Freistoß drückte er zum 5:3 ins kurze Eck (80.). Zwei Minuten später erhöhte Markus Bauer mit seinem vierten Treffer an diesem Tag gar auf 6:3. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Lucas Puppe mit seinem Treffer zum 7:3.

FC Oberrot: Remy Butsch, Michael Wieland, Dominik Mursch (88. Andreas Krockenberger), Tom Scheuermann (84. Maximilian Benz), Marc Scheuermann, Dirk Noller, Steffen Hägele, Markus Bauer, Marcel Schober, Matthias Wieland (62. Lucas Puppe), Steffen Wieland (81. Simon Kühnle)