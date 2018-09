Fußball-Kreisliga A1 Wende kommt nach der Pause

Gaildorf / Jürgen Kleinhans

Der TSV Gaildorf verliert gegen den TSV Ingelfingen mit 1:3.

Das Heimspiel des TSV Gaildorf gegen den TSV Ingelfingen war zunächst ein ereignisarmes Spiel, aber umso interessanter entwickelte sich die zweite Spielhälfte. Die beiden Mannschaften begannen sehr abwartend, es gab auf beiden Seiten kaum Tormöglichkeiten. Der Gast aus Ingelfingen versuchte aus einer sicheren Abwehr heraus mit schnellen Kontern zum Erfolg zu kommen. So auch in der 22. Minute. Gaildorfs Außenstürmer Strenger ging auf rechts durch, doch seine Rückgabe verpasste Koukouliatas knapp, und im Gegenzug gelang Ingelfingen mit einem sauber herausgespielten Tor die 1:0-Führung.

Wohl tauchten Gaildorfs Stürmer gelegentlich im Strafraum der Gäste auf, doch zwingend waren diese Aktionen nicht. Das Gaildorfer Spiel litt in dieser Phase unter vielen Querpässen, die es dem Gegner einfach machten, sich in der Abwehr sortieren zu können. So ging es mit einem 1:0 für den Gast zum Pausensprudel. Durch zwei Auswechslungen in der 55. Minute erwachten endlich die Platzherren. Ein erstes Ausrufezeichen setzten die Kochertäler in der 57. Minute, als der gut aufgelegte Strenger einen seiner vielen Flankenläufe startete und Peredo-Cruz dessen Vorlage an den Pfosten setzte. Jetzt stürmte nur noch der TSV Gaildorf. Die Möglichkeit von Thomos konnte in der 62. Minute der Gästetorhüter noch verhindern. Aber in der 55., 67. und 70. Minute fuhren die Einheimischen mit drei Toren den Sieg ein. Immer war Strenger daran beteiligt, und erneut bewies Thomos mit seinen drei Toren zur 3:1-Führung seine Knipserqualitäten. Was dann in der 83. Minute geschah, war nicht zu fassen. Der bis dahin gut leitende Schiedsrichter machte das Opfer zum Täter: Strenger wurde auf brutale Art von den Beinen geholt und nach einer harmlosen Rempelei mit seinem Gegenspieler sah der Gefoulte Rot!