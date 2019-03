Nicht mal die größten Pessimisten hätten gedacht, dass Unterrot am Ende des Tages mit leeren Händen dastehen würde – zumindest bis zur Halbzeit.

In den ersten Minuten passierte nicht viel, ehe Unterrot ab der 10. Minute das Zepter in die Hand nahm und sich im Minutentakt Tormöglichkeiten erspielte. Zunächst wurde Batuhan Sahin noch am Abschluss gehindert und hatte wenig später Pech mit einem Schuss aus 22 Metern. Anschließend war es Torjäger Agut, der den Ball nicht im Tor unterbringen konnte. Mit dem nächsten Angriff vollendete Yakub Saffak eine Kombination zwischen Wahl und Molina zur längst fälligen Führung. Hernach versäumte die Elf von Maikel Abel die Führung auszubauen. Mit der letzten Aktion der Halbzeit erzürnte der Schiedsrichter die Gäste vollends. Hannes Werner wurde alleine vor dem Torwart umgerissen und der Schiedsrichter pfiff zwar, aber zur Halbzeit! Bereits zuvor hatte der Unterroter Anhang einen Strafstoß gesehen – der Unparteiische nicht. Später sollte sich dieser immerhin entschuldigen, was eine Rarität darstellt.

Unterrot hatte durch Saffak noch die Möglichkeit, die Führung auszubauen (52.), dann spiel­te nur noch die Heimmannschaft, während Unterrot das Ergebnis verwaltete. Mit einem Doppelschlag, zehn Minuten vor Schluss, drehten die Hausherren binnen 120 Sekunden das Spiel und gingen aus dem Nichts in Führung. In der 88. Minute fiel dann noch das 3:1, was letztendlich einen glücklichen Sieg darstellt.

Auch wenn Unterrot mit dem letzten Aufgebot antrat, darf man so ein Spiel nicht mehr aus der Hand geben, und es spielen auch die Schiedsrichterentscheidungen keine Rolle. Die Elf muss wieder konzentriert im Training arbeiten, damit sich Unterrot nicht frühzeitig aus dem Rennen um die vorderen Ränge verabschieden muss!

Spvgg Unterrot: Steffen Schürg, Jakob Ibach, Hannes Werner, Louis Walz, Eduardo Espinos Molina, Batuhan Sahin, Mehmet Özkan, Yakub Saffak, Nico Bulling, Santiago Belmonte Agut, Marco Wahl - Senol Saffak, Marc Weidner, Patrick Jäger