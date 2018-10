Fußball Unterroter Elf nimmt den Viechberg ein

Fichtenberg / Michael Busse

Die Parkplatzsuche am Viechberg stellte sich als schwierig heraus, denn der Platz in Fichtenberg füllte sich mit knapp 300 Zuschauern. Diese sahen lange ein ausgeglichenes Spiel zwischen dem Gastgeber SKF und dem B2-Tabellenführer Spvgg Unterrot – auch mit sich häufenden hitzigen und diskussionswürdigen Szenen. Der neutrale Betrachter sah ein unterhaltsames Spiel.

Sehr gute Einschussmöglichkeiten hatten im ersten Durchgang beide Mannschaften, jedoch musste erst ein Foulelfmeter für den „Büchsenöffner“ der Partie sorgen: Unterrots Maikel Abel ließ sich den Freischuss nicht nehmen und verwandelte sicher zum 1:0 (42.), ehe er eine Minute später die Fichtenberger Passivität nutzte und mit einem Doppelschlag auf 2:0 erhöhte.

Die SKF bewies Moral, benötigte aber auch einen Elfmeter, um einen Treffer zu erzielen. Diesen setzte Jannik Paxian in die Unterroter Maschen (52.). Das Spiel gewann an Fahrt, wurde hitziger und der bis dahin ordentlich leitende Schiedsrichter Yannik Schneidereit sah sich mit einer zunehmenden Härte im Spiel konfrontiert. Der Unterroter Maikel Abel beendete schließlich diese Phase, in der das Spiel auf Messers Schneide stand, und staubte zum beruhigenden 3:1 für die Spvgg ab (63.).

Nun boten sich dem Spitzenreiter Räume, die er gekonnt durch Santiago Belmonte Agut (68.) zum 4:1 und Batuhan Sahin (86.) zum 5:1 nutzte. Der Viechberg-Elf fehlte es an Finesse in den entscheidenden Szenen, die Abel-Elf bewies in eben diesen Momenten die Klasse eines Spitzenreiters. Am Ende steht ein verdienter Unterroter Sieg am Viechberg, wobei das Ergebnis nicht den gesamten Spielverlauf widerspiegelt. Andreas Zauner von der Spvgg Unterrot konnte dies egal sein: „Endlich mal wieder am Viechberg gewonnen! Vielleicht etwas zu hoch, aber Effektivität ist auch eine Qualität.“ Daniel Lutz von der SK Fichtenberg war dagegen etwas enttäuscht: „Wir haben zu viele Fehler gemacht und verdient verloren, weil wir irgendwann das Fußballspielen eingestellt haben.“

SK Fichtenberg: Marco Ammon, Julian Feucht, Simon Gutekunst, Thomas Pokovba, Andreas Vogel, Marc-Kevin Aller, Patrick Mai, Jannik Paxian, Lukas Fritz, Patrik Kinderknecht, Janos Kerekes – Nils Joos, Manuel Hunger, Manuel Neumann, Dennis Verbraeken, Malte Specht

Spvgg Unterrot: Sascha Horlacher, Louis Walz, Patrick Ryborz, Nico Bulling, Philipp Smolka, Hannes Werner, Mehmet Özkan, Santiago Belmonte Agut, Eduardo Espinos Molina, Patrick Abel, Maikel Abel – Jakob Ibach, Kevin Jahn, Marco Wahl, Muhammed Dönmez, Batuhan Sahin