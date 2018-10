Tischtennis  Untergröningen lässt gleich mehrere Matchbälle aus

Untergröningen / Petra Henninger

Für die Damen I des TSV Untergröningen stand in der TT-Verbandsliga am vergangenen Wochenende ein Doppelspieltag auf dem Programm. Die beiden Spiele – beim TSV Herrlingen und tags drauf gegen den VfR Altenmünster – wurden zu echten Krimis. Resultat: zwei Spiele, zwei Punkte.

Gegen den TSV Herrlingen, der nach der Papierform ähnlich stark einzuschätzen ist wie die Kochertälerinnen, schielte man durchaus auf einen Punktgewinn. Gleich in den Doppeln erhielten die Gäste einen Dämpfer: Laura Henninger/Nina Feil unterlagen im Entscheidungssatz. Amelie Fischer/Miriam Kuhnle unterlagen in vier Sätzen und so ging es mit einem 0:2-Rückstand in die Einzel. Nina Feil verkürzte gegen die Herrlinger Spitzenspielerin Paula Truöl auf 1:2, Laura Henninger unterlag mit 10:12 im Entscheidungssatz zum 1:3. Das 3:0 von Miriam Kuhnle und das hauchdünne 3:2 von Amelie Fischer sorgten für den Ausgleich, Laura Henninger und Nina Feil sorgten mit ihren 3:2-Erfolgen für den 5:3-Zwischenstand. Amelie Fischer erhöhte auf 6:3. Nicht das Glück auf ihrer Seite hatte danach Miriam Kuhnle im Duell gegen Saskia Hamel. Am Ende stand eine knappe 2:3-Niederlage.

Vor den Überkreuzpartien lag der TSV Untergröningen mit 6:4 in Führung und ein Punktgewinn lag zum Greifen nah. Diesen brachte Laura Henninger durch einen 3:1 Erfolg gegen Nicole Kiessling unter Dach und Fach. Die Gastgeberinnen konnten zwar auf 6:7 verkürzen. Doch Nina Feil war es vorbehalten, mit ihrem dritten Erfolg an diesem Abend den doppelten Punktgewinn perfekt zu machen. Nach mehreren Stunden Spielzeit waren mit dem 8:6 die ersten Punkte im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren.

Auf einen Punkt spekuliert

Am Samstag stand dann das erste Heimspiel der Damen auf dem Programm: Zu Gast in Untergröningen war der VfR Altenmünster. Auch hier spekulierte man im Lager des TSV auf einen möglichen Punktgewinn. Das Spiel begann mit einer Punkteteilung in den Doppeln: Laura Henninger und Nina Feil gewannen gegen Alexandra Dollmann und Melanie Ludwig knapp mit 3:2. Amelie Fischer konnte zusammen mit Miriam Kuhnle gegen die Altenmünster Kombination mit Verena Wetzel und Franziska Fruh nichts ausrichten – 0:3.

Zu Beginn der Einzel fand Laura Henninger nicht ins Spiel – 0:3 gegen Fruh. Nina Feil lag in allen ihren Sätzen gegen die Nummer 1 der Gäste Verena Wetzel zurück. Am Ende setzte sich die Kochertälerin nervenstark mit 3:1 durch. Amelie Fischer gelang ein 3:1-Erfolg gegen Ludwig, während Miriam Kuhnle nach 1:0-Satzführung und unglücklichem Ausgang von Satz zwei (10:12) am Ende mit 1:3 gegen Dollmann unterlag.

Zwei Matchbälle reichten für Laura Henninger zunächst nicht zu einem Sieg gegen Verena Wetzel (2:3). Nina Feil und Amelie Fischer brachten Untergröningen danach durch zwei Erfolge mit 5:4 in Front; Miriam Kuhnle unterlag Melanie Ludwig zu 5:5-Zwischenstand. Amelie Fischer hatte, wie zuvor bereits ihre Teamkollegin, zwei Matchbälle im Entscheidungssatz gegen Verena Wetzel und auch hier das bittere Ende für die couragiert agierende Untergröningerin (2:3). Laura Henninger hatte danach noch ihre unglück­liche Niederlage im Kopf, verlor gegen Alexandra Dollmann mit 0:3.

Nina Feil konnte nicht ganz an ihre Leistungen aus den ersten Einzelpartien anknüpfen und musste Melanie Ludwig zu deren 1:3-Erfolg gratulieren. Damit war eine unglückliche 5:8-Niederlage besiegelt. Das Resümee aus dem Wochenende: Da war auch etwas mehr drin. Am kommenden Samstag empfangen die Kochertälerinnen um 16 Uhr Neckarsulm.

TSV Untergröningen (gegen Herrlingen): Nina Feil/Laura Henninger, Amelie Fischer / Miriam Kuhnle; Laura Henninger (2), Nina Feil (3), Amelie Fischer (2), Miriam Kuhnle (1).

TSV Untergröningen (gegen Altenmünster): Nina Feil/Laura Henninger (1), Amelie Fischer/Miriam Kuhnle, Laura Henninger, Nina Feil (2), Amelie Fischer (2), Miriam Kuhnle.