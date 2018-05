Tischtennis Untergröningen eine Runde weiter

Untergröningen / Petra Henninger

Bei der württembergischen Tischtennis-Mannschaftsmeisterschaft war der TSV Untergröningen mit drei Teams vertreten. Am Ende standen zwei davon auf dem Podest, was die Qualifikation für die baden-württembergische Mannschaftsmeisterschaft bedeutet.

Die erste Untergröninger U 15-Mädchen-Mannschaft stand nach einer problemlosen Gruppenphase mit klaren 6:0 Siegen gegen Leutkirch, Gröningen-Satteldorf und Murrhardt im Duell gegen den TTC Bietigheim-Bissingen. Auch in diesem Fall gewann das Team aus dem Kochertal 6:0. Damit kam es in der Endrunde zu Spielen gegen Aulendorf, Stuttgart und Neckarsulm. Zum Auftakt gelang ein 6:1-Erfolg gegen die SG Aulendorf. Danach folgte die Begegnung gegen die DJK Sportbund Stuttgart. In einer hochklassigen und emotionalen Partie trennten sich die TSV-Mädchen mit einem 5:5-Unentschieden. Somit lagen vor der letzten Runde die Teams aus Neckarsulm (3:1), Untergröningen (3:1) und Stuttgart (2:2) sehr eng zusammen.

Aulendorf (0:4) war zu diesem Zeitpunkt bereits aus dem Rennen um Platz eins und zwei. Ein Sieg oder Punktgewinn gegen Neckar­sulm sollte für Untergröningen möglich sein. Doch dann kam alles anders als gedacht. Am Ende stand eine bittere 4:6-Niederlage zu Buche. Die Folge waren Schockstarre, Frust und Sprachlähmung im Team.

Das andere Spiel der DJK Sportbund Stuttgart gegen die SG Aulendorf hatte niemand auf dem Schirm. Man ging davon aus, dass dies eine klare Sache für Stuttgart wird, da zuvor sowohl Neckarsulm als auch Untergröningen den Vergleich klar gewannen und bei Aulendorf die Luft raus zu sein schien.

Dann kam der Aufruf zur Siegerehrung und plötzlich wurde der TSV Untergröningen auf Platz 2 bestellt. Von Schockstarre, Frust und Sprachlähmung war nun keine Spur mehr. Aber was war passiert?

Anzahl der Sätze sticht

Völlig unerwartet spielte Stuttgart gegen Aulendorf 5:5 unentschieden und damit waren Untergröningen und Stuttgart punktgleich. So wurden die Sätze ausgezählt und die Spielerinnen aus dem Kochertal hatten drei Sätze in der Endrunde mehr auf der Habenseite. Neben den Siegerinnen von der NSU Neckarsulm geht die Reise am 10. Juni jetzt zum Landesentscheid nach Viernheim. Dort spielen dann die beiden TTVWH-Vertreter Neckarsulm und Untergröningen zusammen mit jeweils einem Vertreter aus den Verbänden Baden sowie Südbaden um ein Ticket zur deutschen Mannschaftsmeisterschaft.

TSV Untergröningen U 15 I: Miriam Kuhnle, Amelie Fischer, Cristina Krauß und Lea Elzner.

Als „Ersatz-Team“ in das Starterfeld nachgerückt, zeigte die zweite U 15-Mädchen-Mannschaft des TSV Untergröningen, was sie drauf hat. Gegen die Spvgg Weil der Stadt gingen beide Doppel an den Gegner und Untergröningen lag 1:3 im Rückstand. Kräftig angefeuert steigerten sich die Spielerinnen und erzielten ein 5:5-Unentschieden.

Das zweite Spiel war die erwartet klare Angelegenheit für die NSU Neckarsulm, welche dem TSV eine 0:6-Klatsche mitgab. Da die Spvgg Weil der Stadt ebenfalls gegen Neckarsulm mit 0:6 verlor, erreichten die Untergröninger Spielerinnen dank des besseren Satzverhältnisses Rang zwei der Gruppe und konnten damit um die Plätze eins bis acht mitspielen.

Leistung stimmt

Im ersten Spiel wartete die SG Aulendorf. Der Vergleich endete für Untergröningen mit einer 2:6-Niederlage, wobei alle vier Akteurinnen gegen stärkere Gegnerinnen eine sehr gute Leistung zeigten.

In der Endrunde stand dem Untergröninger Quartett zuerst der TTC Bietigheim-Bissingen gegenüber. Es waren wieder gute Spiele zu sehen, aber am Ende stand für die Auswahl aus dem Kochertal eine knappe 4:6 Niederlage zu Buche. Damit kam es zum Spiel um Platz 7 gegen die stärker eingeschätzte Spvgg Gröningen-Satteldorf. Dieses endete mit einem 6:4-Erfolg für Untergröningen.

TSV Untergröningen U 15 II: Yeliz Kocbinar, Lea Schimpf, Lotte Groß und Lara Elzner.