Fußball Untergröningen bekommt eine harte Nuss zu knacken

Hohenstadt / Hans Buchhofer

Mit dem TV Straßdorf und dem TSV Großdeinbach führen zwei Mannschaften punktgleich die Tabelle der Fußballkreisliga A1 Ostwürttemberg an. Mit wenig Abstand folgt der TSB Gmünd.

Beim TSV Heubach und der SG Bettringen II lief es am Sonntag nicht so rund. Die Heubacher kamen in Mögglingen über ein Remis nicht hinaus, und die Bettringer verloren nicht ganz unerwartet in Mutlangen. Der TSV Großdeinbach erwartet den TV Herlikofen und möchte seine weiße Heimweste verteidigen. Immerhin geht es für Großdeinbach um Platz 1 oder Platz 2.

Auch der TSB Gmünd mischt vorne mit, spielt schon heute beim TSGV Waldstetten II und dürfte sich dort durchsetzen. Die SG Bettringen II erwartet den TSV Essingen II, der als Schlusslicht dringend Punkte benötigt, um von unten aus der Tabelle wegzukommen. Ob das in Bettringen gelingt, ist sehr unwahrscheinlich.

Die Fußballer aus Mutlangen fühlen sich nach dem Sieg gegen Bettringen II stark genug, um auch beim FC Schechingen den nächsten Sieg feiern zu können. Der TSV Heubach muss beim FC Bargau II gewinnen, um den Kontakt nach vorne nicht zu verlieren. Die Gastgeber brauchen aber die Punkte, um Abstand nach unten zu gewinnen. Im Heimspiel fühlt sich der FC Durlangen stark genug, um gegen den FC Mögglingen siegen zu können. Auch der VfL Iggingen hat reelle Siegchancen gegen den Vorletzten TSV Böbingen. Die Partie der Spielgemeinschaft von Hohenstadt und Untergröningen gegen den Spitzenreiter TV Straßdorf wird morgen in Hohenstadt angepfiffen. Der Favorit in dieser spannenden Partie ist zweifellos der Gast aus Straßdorf, der die vergangenen vier Spiele gewinnen konnte. Die Straßdorfer sind allerdings nicht unverletzlich, wie ihre beiden Niederlagen gegen Mutlangen und Waldstetten II gezeigt haben. Die Gäste siegen oder verlieren also, ein Remis kennen sie seither nicht. Die Spielgemeinschaft kam in den letzten beiden Partien ganz gut zurecht. Gegen Essingen II gelang dem Aufsteiger ein Sieg und in Waldstetten wurde remis gespielt. Das stimmt zuversichtlich, und vielleicht gelingt den Platzherren am morgigen Sonntag in Hohenstadt doch eine positive Überraschung.