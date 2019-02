Gaildorf / Bernd Krey

In der TT-Kreisliga C Süd gewannen die Jungen III des TSV Gaildorf mit 6:4 gegen den Tabellenletzten TSV Michelbach/Bilz III und liegen nun mit 6:2 Punkten auf Tabellenplatz 2 mit zweiten Punkten Rückstand auf Gnadental II. Im ersten Durchgang war das Spiel bis zum 3:3-Zwischenstand ausgeglichen, ehe die Gaildorfer drei Spiele in Folge ohne Satzverlust gewinnen konnten.

TSV Gaildorf: Mundt/Kuhr (1), Weidner/Hägele, Matthis Mundt (2), Max Weidner (1), Janne Kuhr (2) und Kai Hägele.