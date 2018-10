Fußball SV Rieden eine Klasse für sich

Rosengarten / Erich Krupp

Rieden dominierte über weite Strecken das Spiel. Der Tabellenführer zeigte von Beginn an, wer Herr im Hause ist. Mit viel Tempo setzten die Riedener die Ottendorfer Abwehr unter Druck und erzielten bereits in der sechsten Minute das 1:0 durch Jannik Cudok. Fehlende Zuordnung in den Abwehrreihen machten es dem Angreifer der Riedener zu einfach. In der Druckphase der Heimmannschaft nutzte Lukas Krupp einen Abspielfehler in der Hintermannschaft und erzielte mit einem Flachschuss den Ausgleich zum 1:1.

Rieden bestimmte Mitte der ersten Halbzeit das Spiel und kam zu einer Reihe von Torchancen. Der Unparteiische Martin Ebert sorgte ein ums andere Mal für Hektik auf dem Spielfeld. Mehr als unglückliche Entscheidungen führten zunehmend zu unnötigen Diskussionen auf dem Spielfeld. In der 36. Minute gelang es der Ottendorfer Abwehr auch nach drei Versuchen nicht, den Ball aus der Gefahrenzone zu spielen. Cudok nutzte die Gelegenheit zur 2:1-Führung. Ein für alle unverständlicher Elfmeter brachte das vorentscheidende 3:1 in der 57. Spielminute. Ein klares Foulspiel an Christian Jäckel unmittelbar an der Strafraumgrenze wurde nicht geahndet. Ein Riedener Stürmer erhöhte auf 4:1. Den Schlusspunkt setzte Christian Neitzel mit dem 5:1 acht Minuten vor Spielende. Auch wenn die Niederlage mit zwei Toren zu hoch ausgefallen ist, ging Rieden als verdienter Sieger vom Platz. Reserven: 1:1.

FC Ottendorf: Thomas Wasik, Fabian Maier, Luca Schaller (80.) Jan Gornecki, Nico Leuze, Rene Weinberger (82.) Markus Wirth, Karl Niklas Drescher, Christian Jäckel (70.) Eric Haubold, Mika Tischler, Daniel Mayer, Lukas Krupp, Julian Halbauer (46.) Tobias Kaiser.