Fußball Sulzbach erwartet den SC Korb

Sulzbach-Laufen / Michael Busse

„Wir haben unglücklich gegen Winterbach verloren, da wir nach einer wackligen Anfangsphase gut ins Spiel gefunden haben und auch den Gegentreffer weggesteckt haben“, hadert Abteilungsleiter Daniel Köger mit der Pleite im Remstal. „Das Momentum war auf unserer Seite und wir hatten das Spiel bis zur 65. Minute im Griff, unterm Strich kosteten uns eine schlechte Chancenverwertung und der unnötige Elfmeter die Punkte.“

In der morgigen Heimpartie des Bezirksligisten aus dem Kochertal gegen den SC Korb muss sicher ein Sieg herausspringen, denn die Tabellenkonstellation deutet auf ein klassisches „6-Punkte-Spiel“ hin. Aber aufgepasst, es täuscht ein wenig: Seitdem Korbs Abteilungsleiter Vlado Szichta den erfolglosen Trainer vor vier Spielen ersetzt hat, stehen aus vier Spielen neun Punkte auf dem Tableau. Der erfahrene Übungsleiter Szichta, obwohl jenseits der Schanz‘, weiß: „In Sulzbach zu bestehen, ist sehr schwer. Sie haben eine heimstarke Truppe, der Platz ist tief und die Fans sind toll. Sie werden unserer jungen Mannschaft sicher imponieren. Aber wir werden den Fight annehmen.“

Heimvorteil als Faktor

Auf den Heimvorteil baut man auch in Sulzbach, wo laut Daniel Köger eine kämpferisch robuste Truppe aus Korb erwartet wird. Fehlen wird der Elf von Sven Bockmeyer der am Knie verletzte Dominik Diener, der Einsatz von Routinier Markus Haas ist fraglich. An den letzten Auftritt des SC Korb im Kochertal denkt man beim TSV sicher nicht gerne zurück, denn im Oktober 2017 setzte es eine 1:4-Niederlage für Sulzbach-Laufen.