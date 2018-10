Fußball Steigende Zahl an B-Ligisten wird zur Herausforderung

Backnang / Michael Keller

Die Schiedsrichtergruppe Backnang hat mit der traditionellen Jahresfeier den Jahresausklang eingeläutet. In Sulzbach/Murr begrüßte Obmann Michael Keller, neben mehr als 40 Ehrengästen, aus den umliegenden Schiedsrichtergruppen und aus dem Bezirk insgesamt 110 Schiedsrichter.

In seiner Rede freute sich Keller über die erfolgreiche Arbeit, die in der Gruppe geleistet werde. Nach dem Ausscheiden von Dr. Carl Höfer und Jonathan Bauer aus der Verbandsliste war es wichtig, mit Yannik Schneidereit und Gregor Wiederrecht zwei Aufsteiger in die Landesliga zu haben. Zudem hob der Obmann die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Bezirksvorstand hervor, dem er seit seiner Wahl zum Bezirksschiedsrichterobmann selbst angehört.

Personeller Engpass

Kritische Worte wurden aber auch geäußert. Die sprunghaft gestiegene Anzahl an Kreisliga-

­­B-Mannschaften im Bezirk stellt die Einteiler Lothar Fink und Uwe Oesterle vor große Probleme,

da sonntags viel mehr Schiedsrichter als bisher benötigt werden. Die Zahl an einsetzbaren Schiedsrichtern gehe allgemein zurück. In der Schiedsrichtergruppe Backnang falle dieser Trend jedoch in einem geringeren Maße aus als in den umliegenden Gruppen.

In seinem Grußwort bestätigte Bezirksvorsitzender Patrick Künzer die gute Zusammenarbeit mit den Schiedsrichtergruppen und zollte allen Unparteiischen Respekt für ihre Arbeit. Die Jahresfeier bietet auch die passende Atmosphäre, um verdiente Schiedsrichter zu ehren. In diesem Jahr wurde Jürgen Spahmann (TSV Oberbrüden) und Marcel Kaupp (Sportkameradschaft Fichtenberg) die bronzene Schiedsrichterehrennadel des Württembergischen Fußballverbandes für 15 Jahre Tätigkeit an der Pfeife verliehen.

Für 20 Jahre Schiedsrichtertätigkeit erhielten Jürgen Eckert (SV Allmersbach) und Mustafa Aydin (TSV Gaildorf) die silberne Schiedsrichterehrennadel des Verbandes. Nicht anwesend waren Kiriakos Elefteriadis (TSV Sulzbach-Laufen), Uwe Dieterich (FV Sulzbach/Murr) und Cafer Baskin (TSC Murrhardt). Ihnen wird die bronzene Ehrennadel nachgereicht. Das gilt auch für die silberne Ehrennadel, die an Joachim Mesch (SG Sonnenhof Großaspach) und Wolfgang Kobel (FSV Weiler zum Stein) verliehen wurde.