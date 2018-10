Fußball Starker zweiter Durchgang

Oberrot / Andreas Zimmermann

Bei bestem Fußballwetter und vor einer schönen Kulisse begann das Spiel mit einem Paukenschlag. Bereits in der 4. Minute konnte Oberbrüdens Falko Schneider aus vier Metern nach einem Eckball unbedrängt zum 0:1 für den Bezirksligaabsteiger einschieben. Die Rohrweck-Elf wehrte sich sogleich, denn nur vier Minuten später eroberte Steffen Wieland den Ball an der Grundlinie, konnte sich im Strafraum gut durchsetzen und überlegt zum 1:1 vollenden.

Zweite kalte Dusche für Oberrot

Zehn Minuten später die nächste kalte Dusche für den FCO, denn erneut konnte der Gästestürmer unbedrängt zum 1:2 einschieben. Die Gäste aus dem Auenwald hatten danach zwei gute Freistoßmöglichkeiten und hätten gar auf 1:3 erhöhen können. Das Spiel war bis kurz vor der Halbzeit zerfahren und es gab bis auf die Tore wenig Möglichkeiten, denn oft kam der letzte Pass in die Spitze bei der Heimelf nicht an. Der Wendepunkt im Spiel dann kurz vor der Halbzeit: Nach einem Foul an Philipp Kees konnte Maximilian Benz mit einem Elfmeter sicher zum 2:2 ausgleichen. Für die Rottäler kam es mit dem Halbzeitpfiff noch besser, als Matthias Wieland mit einem satten Schuss aus 18 Metern zur 3:2-Führung einnetzte.

Fans sehen wieder „ihren“ FCO

In der zweiten Hälfte sahen die zahlreichen FCO-Fans ihre Mannschaft wieder so, wie sie es sich wünschen. Oberbrüden wurde bereits in der eigenen Hälfte gestört und bei Ballbesitz wurde schnell in die Spitze gespielt. Aber es dauerte dennoch bis zur 70. Minute, ehe der FCO-Anhang wieder jubeln durfte: Der agile Steffen Wieland flankte auf Dominik Mursch, welcher per Nachschuss zum 4:2 traf. Die endgültige Entscheidung besorgte Lucas Puppe, der einen starken Pass von Philipp Kees mit einem schönen Heber zum 5:2 abschloss. Eine Minute vor Schluss wäre fast noch das 6:2 gefallen, doch Matthias Wieland vergab. Dies wäre dann auch zu viel des Guten gewesen.

„Die taktischen Vorgaben werden immer besser umgesetzt, die individuellen Fehler werden weniger, daher bestanden zu keinem Zeitpunkt Zweifel am Heimsieg. Ein Aufwärtstrend ist erkennbar“, so der FCO-Trainer Heiko Rohrweck.

FC Oberrot: Remy Butsch, Dominik Mursch (84. Philippe Benz), Philipp Kees, Simon Kühnle (74. Frederik Walch), Marc Scheuermann, Dirk Noller (60. Lucas Puppe), Steffen Hägele, Marcel Schober, Maximilian Benz, Matthias Wieland (90. Nick Kübler), Steffen Wieland