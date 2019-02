Fußball SSV dämpft Backnangs Hoffnungen

Reutlingen / Michael Busse

Der SSV Reutlingen zeigte von Beginn an, dass man der großen Kulisse unbedingt einen Sieg zum Heimauftakt schenken wollte und entfachte ein Tor-Feuerwerk. Noch in der Anfangsphase schallte der erste Torjubel durch das altehrwürdige Stadion an der Kreuzeiche, denn Pierre Eiberger schlenzte einen Freistoß sehenswert ins Backnanger Netz. Nur wenige Momente später erhöhte Reutlingens Goalgetter Cristian Gilés Sanchez per Doppelpack auf 3:0.

Wer nun an ein Schützenfest dachte, wurde getäuscht, denn die Elf von Trainer Evangelos Sbonias zeigte postwendend Moral und einen großen Kampf! Der junge Louis Wiesheu von der TSG Backnang sorgte nur wenige Minuten nach dem dreifachen Rückstand mit einem Traumtor für den Anschluss, als er das Leder aus der zweiten Reihe in den Winkel hämmerte.

Noch vor dem Wechsel düpierte Wiesheu den Reutlinger Keeper ein zweites Mal nahezu perfekt und verkürzte mit einem Schuss, der zentimetergenau unter die Latte passte. Im zweiten Durchgang wollte kein Treffer mehr fallen und die TSG tritt auf der Stelle.

Reutlingen – Backnang 3:2



Tore: 1:0 Eiberger (13.), 2:0 Sanchez (18.), 3:0 Sanchez (30.), 3:1 Wiesheu (36.), 3:2 Wiesheu (39.)

TSG Backnang: Marcel Knauß, Jannik Dannhäußer, Thomas Doser, David Kienast (70. Antonio Belobrajdic), Michl Bauer, Benito Baez Ayala, Louis Wiesheu, Leon Maier (79. Paul Weber), Julian Geldner, Mario Marinic, Michele Varallo