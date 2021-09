Der 70. Unterländer Bezirksschützentag, dem am Samstagmittag in der Käsberghalle in Mundelsheim rund 100 Delegierte aus den 90 im Bezirk organi­sier­ten Vereinen aus den Schützenkreisen Backnang, Heil­bronn, Ludwigsburg und Vaihing­en/Enz beiwohnten, war gleichzeitig auch der Letzte. Denn di...