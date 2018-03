Ball Sportkreis feiert Sportler des Jahres

Ilshofen / Peter Lindau

Rope-Skipping-Weltmeister und eine fantastische Show werden das Programm beim Ball des Sports am morgigen Samstag in Ilshofen bereichern. Dabei werden auch die Sportler des Jahres gekürt. Die Leserinnen und Leser der drei Kreiszeitungen hatten die Wahl. Sie bestimmten, wer die Auszeichnung als Sportler des Jahres oder als Sportlerin des Jahres erhalten wird. Zudem war eine Mannschaft des Jahres zu wählen. Parallel zu dieser Abstimmung gibt es in diesem Jahr eine Premiere. Die Sportredaktionen von Haller Tagblatt, Hohenloher Tagblatt und Rundschau haben sich ebenfalls für Preisträger in den genannten Kategorien entschieden.

Platz für 700 Gäste

Die Großsporthalle von Ilshofen wird zudem zu einer Bühne für ein hochkarätiges Programm. Bis zu 700 Besucherinnen und Besucher haben die Chance, eine fantastische Show zu erleben. Natürlich darf beim Ball des Sports auch wieder getanzt werden. Dafür hat Sportkreis-Vorsitzender und Entertainer Josef Singer die vom Mannheimer Maimarkt bekannte Sängerin „Bettina“ verpflichtet. Ihr zur Seite steht die Band „Project Dance“. Moderieren wird den Abend mit viel Witz und Charme die Ägypterin Hoda el Gawish zusammen mit dem Sportkreis-Vorsitzenden Josef Singer.

Einer der Höhepunkte im Programm ist der Auftritt von drei mehrfachen Weltmeistern aus Belgien. Die Spezialität von ­Kristof Laenen, Jonas Vermeulen und Wouter Tack ist Rope-­Skipping in einer atemberaubenden Performance. Aus Berlin kommt zudem zur Gala des Sports ein menschlicher Avatar angereist. Lutz Schumann verspricht mit seinem Programm „LaMetta“ athletische Unterhaltung der besonderen Art. In seinen einzigartigen Übungen scheint für ihn die Schwerkraft plötzlich nicht mehr zu existieren.

Info Karten für das gesellschaftliche Ereignis gibt es an der Abendkasse.