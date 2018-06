Tennis Spannende und faire Spiele

Oberrot / Albrecht Klenk

Der Tennisclub Oberrot veranstaltete am vergangenen Wochenende einen Tennisjugendsportag in Form eines Turniers. Es hatten sich insgesamt 18 Kinder angemeldet und es wurde in den Wettbewerben Junioren, Juniorinnen, U 10 und U 8 gespielt.

Bei sehr schönem Wetter gab es spannende und faire Spiele. Jugendleiterin Corinna Schmid

und Jungendtrainer Marian Quitsch bildeten die Turnierleitung.

Ergebnisse:

U 8:

Nele Klenk - Alea Pitz 6:0

Maileen Turan - Alea Pitz 6:0

Nele Klenk - Mailee Turan 2:5

U 10:

Ben Klenk - Collin Turan 6:1/6:2

Juniorinnen:

Gruppenspiele:

Therese Walch - Leni Mitrenga 1:9

Jessica Hasenstein - Jana Vockel 9:5

Katharina Staita - Marie Posch 9:2

Suzanna Brucklacher - Jeanette Seeser 9:3

Finalspiele

Spiel um Platz 3:

Katharina Staita - Leni Mitrenga 6:4

Endspiel:

Suzanna Brucklacher - Jessica Hasenstein 6:0

Junioren:

Nico Baier - Timo Hofmann 9:1

Felix Zwilling - Lars Ernt 0:9

Stefan Ritter - Timo Hofmann 9:4

Felix Zwilling - Nico Baier 0:6

Nico Baier - Lars Ernt 9:4

Lars Ernt - Stefan Ritter 9:5

Nico Baier - Stefan Ritter 9:8

Lars Ernt - Timo Hofmann 9:8