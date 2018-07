Tennis Schritt zum Klassenerhalt

Gaildorf / Klaus Rieder

Während die Herren 65 des TC Gaildorf am fünften Spieltag der Tennis-Sommerrunde pausierten, mussten die Konkurrenten um den Klassenerhalt in der Württembergstaffel erneut Niederlagen einstecken. Süssen verlor erwartungsgemäß beim Tabellenführer Fellbach mit 0:6 und Stammheim musste sich zu Hause gegen Bad Dietzenbach mit 1:5 geschlagen geben. Die beiden Schlusslichter treffen im direkten Vergleich am letzten Spieltag (18. Juli) aufeinander. Zuvor kann Gaildorf mit einem Heimsieg am Mittwoch gegen Süssen aber bereits alles klarmachen.

Mittwochspiele

TC Waiblingen 1 - TC Herrenberg 1 2:4

TC Stammheim - FTSV B. Ditzenb. 1:5

TEV Fellbach 1 - TC Süssen 1 6:0

1 TEV R.W. Fellbach 1 4 .4:0 .19:.5

2 TC Herrenberg 1 5. 4:1 .19:11

3 FTSV Bad Ditzenb.-Gosb. 1 4 .3:1. 16:.8

4 TC Waiblingen 1 4. 3:1 .15:.9

5 TC Gaildorf 1 4 .1:3 .11:13

6 TC Süssen 1 4 .0:4 ..4:20

7 TC Stammheim 1 5 .0:5 ..6:24

Nächster Spieltag:

Mittwoch, 11 Uhr:

TEV R.W. Fellbach 1 - TC Waiblingen 1

TC Herrenberg 1 - TSV Bad Ditzenb. 1

TC Gaildorf 1 - TC Süssen