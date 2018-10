Fußball Rückstand ausgeglichen

Schwäbisch Hall / Johnny Behnert

In der ersten Spielhälfte gab es viel Leerlauf und eine Menge Abspielfehler, sodass kein rechter Spielfluss aufkommen wollte. Eutendorf wurde jedoch kalt erwischt und lag bereits nach vier Minuten durch ein Tor von Thomas Mickler, begünstigt durch einen Torwartfehler, mit 0:1 im Rückstand. Erst in der 10. Minute ergab sich die erste Chance für die Gästeelf. Danach plätscherte das Spiel vor sich hin und man dachte schon, dass sich alle Beteiligten mit diesem Ergebnis zufriedengeben würden. In der 33. Minute ergab sich dann eine tolle Einschussmöglichkeit für Momcilo Pavlovic, die jedoch von einem Haller Abwehrspieler gerade noch abgeblockt wurde. In der 38. Minute klärte der Torhüter der Gastgeber nach einer Ecke den Schuss aufs Tor von Pavlovic.

Die zweite Halbzeit begann dann wiederum mit einem Paukenschlag für die Gästeelf. Denn schon in der 49. Minute konnte die SG Hall durch Oliver Köhler auf 2:0 erhöhen. Daraufhin wechselte Eutendorf innerhalb von fünf Minuten gleich dreimal aus, um den Druck auf die Gastgeber zu erhöhen und eventuell noch Boden gutzumachen. Dies gelang dann Martin Lenghel nach einer wunderschönen Flanke per Kopf in der 65. Minute zum 2:1-Anschlusstreffer.

Doch zwei Minuten später dezimierte sich der TSV durch eine vermeidbare rote Karte und musste nun die Jagd nach dem Ausgleich in Unterzahl antreten. Ab diesem Moment wachte Eutendorf auf und drängte seinerseits auf den Ausgleich, um wenigstens noch einen Punkt aus Schwäbisch Hall zu entführen. Und es sollte sich lohnen, denn in der 82. Minute erzielte Marian-Horatiu Radu den Ausgleich zum 2:2. Kurz vor Spielschluss rettete Torhüter Oguzhan Büyük­firat vom TSV Eutendorf mit einer Glanzparade den Punkt für die Gäste. Nach einer ruhigen ersten Hälfte und einer hektischen zweiten Hälfte trennte man sich dann doch leistungsgerecht mit einem Unentschieden.

TSV Eutendorf: Oguzhan Büyükfirat, Jochen Schimanek, Benjamin Haut, Momcilo Pavlovic, Marian Radu, Kevin Philipp, Djilai Bouidia, Ionut Päun, Martin Lenghel, Redouane Bouidia, Vasile Ale­xandru, Besfort Gashi, Mate Karoglan, Vedran Saric, Tayfun Oymak, Mihai Tatar.