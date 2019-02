Tischtennis Rottal-Damen mit 8:1-Auswärtssieg

Oberrot / Manfred Böhm

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung gewannen die Damen I des FC Oberrot (Tischtennis-Bezirksklasse B) beim SV Onolzheim deutlich mit 8:1 – in der Vorrunde hatte es im Rottal einen 8:5-Erfolg gegeben. Bereits nach den Doppeln führte der FC Oberrot mit 2:0. Ardita und Alberta Hoti (im Bild) setzten sich in vier Sätzen durch, Andrea Müller und Melina Schmelcher punkteten in drei Sätzen. Nachdem das erste Einzel abgegeben werden musste, wurde anschließend der 2:1-Vorsprung der Rottälerinnen durch Ardita Hoti (2 Siege), Andrea Müller (1), Melina Schmelcher (2) und Alberta Hoti (1) weiter zum 8:1-Sieg ausgebaut. Mit diesem Erfolg wahrten sich die Oberroter Damen I die Chance auf Platz 2 in der Bezirksklasse B.