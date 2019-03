Fußball Remis bei Rasenschach auf Buckelpiste

Neckarsulm / Claus Krischke

Als am Samstagnachmittag Schiedsrichter Marvin Maier das Spiel des Tabellendreizehnten gegen den 15. der Liga mit einem 0:0 pünktlich abpfiff, da waren die Neckarsulmer Gastgeber niedergeschlagen, während die Gäste aus Gmünd durchaus mit dem Punkt zufrieden sein konnten. „Wir wollten einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen, haben aber nur ein Schrittchen geschafft“, zeigte sich NSU-Sportdirektor Marco Merz sichtlich unzufrieden.

Wesentlich positiver war die Gefühlslage bei Normannia-Trainer Holger Traub, war er doch mit dem Ergebnis zufrieden, mit der Leistung seiner Mannschaft dagegen nicht unbedingt: „Wir haben glücklich einen Punkt auf schwierigem Terrain mitgenommen. Spielerisch hatten wir heute deutlich Luft nach oben, aber meiner Mannschaft kann ich dennoch keinen Vorwurf machen. Wir haben uns heute das Unentschieden erkämpft, nicht erspielt“.

Unberechenbar

Während die Gastgeber schon die Woche über auf dem unebenen Rasen üben konnten, war es die erste Begegnung der Jungs von Trainer Traub mit Naturrasen in diesem Jahr. Man merkte ihnen die Verunsicherung an, die diese Herausforderung des konstant verspringenden Balls und der da- raus resultierenden Unberechenbarkeit des Spielgeräts an sie stellte. So wurde auch nicht immer die spielerische Lösung gesucht, sondern der einfache lange Ball gespielt.

Das Spiel begann mit einer starken Viertelstunde der Normannen. Bereits nach vier Minuten die erste gefährliche Torannäherung der Gäste, der wieder sehr aktive Felix Bauer legte den Ball für Serkan Uygun auf, der sich im Rücken der Abwehr freigelaufen hatte, den Ball aber knapp neben das Tor setzte. Nach 16 Minuten hatten sich auch die Gastgeber gefunden und nutzen gleich eine Unordnung in der Gmünder Defensive aus, aber im Gmünder Tor stand Yannick Ellermann, der mit einem sensationellen Reflex den Ball noch zur Ecke lenken konnte.

Aus dem Spiel heraus gab es kaum gefährliche Torszenen. Wenn Gefahr aufkam, dann durch Standards. Nach dem Wechsel erhöhten die Gastgeber den Druck. FCN-Keeper Ellermann hatte aber einen Glanztag erwischt und war nicht zu überwinden. Gmünd hatte die letzte Chance des Spiels. Der Freistoß von der Strafraumgrenze von Dominik Pfeifer fand jedoch nicht ins Ziel.

Neckarsulm – Norm. Gmünd 0:0

FCN: Ellermann; Fichter, Stölzel, Lämmle, Glück; Kianpour, Gnaase; Pfeifer, Mayer (81. Karaca), Uygun (69. Knecht); Bauer (88. Ibrahimovic).