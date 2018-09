Tischtennis Perfekter Start in die neue Saison

Eutendorf / Magnus Munz

Der TTV Eutendorf ist erfolgreich in die neue Saison in der Tischtennis-Kreisliga B Gruppe 4 gestartet. Ihr Auftaktspiel gewannen die Eutendorfer zu Hause klar mit 9:1 gegen den TSV Sulzbach-Laufen II. Beide Mannschaften mussten je zwei Stammspieler ersetzen. Für den TTV gingen Mavromichalis, Zauner, Ibach, Brucker, Munz und Krief an die Platte. Die Gäste aus Sulzbach setzten auf Schreier, Zerbe, Kungel, Sanwald, Nachtigall und Wahl.

Das Spiel eröffneten die Eingangsdoppel: Zunächst gewannen die Sulzbacher Kungel/Zerbe gegen Zauner/Munz mit 3:1. Ibach/Mavromichalis mussten zwar kämpfen, waren aber letztlich klar mit 3:0 gegen Schreier/Wahl erfolgreich. Das dritte Doppel Brucker/Krief gegen Nachtigall/Sanwald gewannen die Eutendorfer trotz zwischenzeitlichem 1:2-Satzrückstand noch mit 3:2, sodass das Heimteam nach den Doppeln mit 2:1 in Führung lag. Alle Duelle im Einzel gewann in der Folge der TTV. So stand nach nicht einmal zwei Stunden Spielzeit das 9:1 fest. Mavromichalis, Zauner und Brucker gewannen ihre Duelle jeweils mit 3:0. Ibach siegte mit 3:1. Am hinteren Paarkreuz waren Munz und Krief jeweils mit 3:1 gegen Wahl und Nachtigall erfolgreich. Den Schlusspunkt zum 9:1 setzte Mavromichalis mit einem 3:0 gegen Schreier – der 3:0-Erfolg von Zauner gegen Zerbe kam nicht mehr in die Wertung.