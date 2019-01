Fußball Oberroter zelebrieren Budenzauber der alten Schule

Oberrot / Karsten Schäf und Christopher Schwarz

Spannende Spiele mit gelungenen Spielzügen gehören beim Hermann-Klenk-­Gedächtnisturnier in der Oberroter Sporthalle zum Programm. Dieses Jahr begann das Ereignis bereits am Freitagabend mit dem neuen Ü-45-Turnier. Damit will der FC Oberrot den Budenzauber der alten Schule wieder beleben.

Vier Mannschaften zeigten in einer Hin- und Rückrunde ihr ganzes Können. Dabei fielen in zwölf Spielen sagenhafte 59 Tore. Am Ende stand der VfL Mainhardt als Sieger fest. Platz 2 ging an die SGM Rosengarten. Auf den Plätzen 3 und 4 folgen der VfR Murrhardt und Gastgeber FC Oberrot.

Das folgende Ü-32-Turnier wurde bereits zum 25. Mal ausgetragen und erwies sich wieder als Zuschauermagnet. Auch dieses Jahr war die Eugen-­und-Hermann-Klenk-Sporthalle brechend voll. Das Teilnehmerfeld umfasste acht Mannschaften sowie zwei Einlagespiele des neuen Frauenteams gegen die Damen des TSV Eutendorf. Nach den Vorrundenspielen hatten sich in der Gruppe A der FC Oberrot und die SK Fichtenberg, in der Gruppe B der SV Spiegelberg und der VfL Mainhardt für das Halbfinale qualifiziert. Diese vier Mannschaften zeigten hervorragenden Hallenfußball und durften damit verdient um den Turniersieg kämpfen.

Im ersten Halbfinalspiel schlug der VfL Mainhardt den FC Oberrot mit 2:1. Im zweiten Halbfinalspiel zwischen dem SV Spiegelberg und der SK Fichtenberg setzte sich der SV Spiegelberg nach hart umkämpften zwölf Minuten durch und gewann mit 3:2. Damit spielten der FC Oberrot und die SK Fichtenberg um Platz 3. Gewonnen hat Fichtenberg mit 3:1.

Spiegelberg beginnt

Das Finale bestritten der VfL Mainhardt und der SV Spiegelberg. Beiden Teams merkte man die schweren Spiele zuvor an. Am Ende setzte sich der SV Spiegelberg nach einem abgefälschten Schuss kurz vor dem Schlusspfiff mit 1:0 durch. Dies bedeutete zugleich den ersten Titelgewinn von Spiegelberg in der Oberroter Sporthalle. Auf den weiteren Plätzen finden sich: 5. SV Kaisersbach, 6. VfB Neuhütten, 7. SGM Rosengarten, 8. SC Fornsbach.

Am Ende bedankte sich die AH des FC Oberrot für das überaus faire und spannende Fußballturnier. Mit zum perfekten Ablauf beigetragen haben auch der DRK-­Ortsverband Oberrot, der von Hans Reinhardt vertreten wurde. Als Schiedsrichter sorgten Dietmar Fritz, Patrick Kaupp sowie Karl und Tobias Bader für einen geregelten Ablauf der Partien. Für die Turnierleitung zeichneten im Jubiläumsjahr Dirk Noller und Tom Scheuermann verantwortlich.