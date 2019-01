Schießen Oberroter bleiben im Mittelfeld

Knittlingen / Rudolf Haller

Trotz ihres bislang schwächsten Saisonresultats und dem damit verbundenen 803:774-Heimsieg über den KKSV Zell bleiben die „Pistoleros“ der SG Heutensbach Spitzenreiter in der Unterländer Bezirksliga. Doch der Vorsprung der Heutensbacher Spezialisten ist kräftig zusammengeschrumpft. Mit lediglich sechs Zählern Rückstand folgt der SV Hößlinsülz auf dem zweiten Platz, weitere vier Punkte dahinter die SG Bönnigheim. Die Hößlinsülzer schafften beim 830:813 Erfolg über den SSV Güglingen das tagesbeste Resultat. Mit im Titelrennen ist allerdings auch noch der SSV Leingarten II, der zuletzt allerdings etwas schwächelte und sich auf heimischer Bahn der SG Heilbronn mit 806 zu 817 Ringen geschlagen geben musste und deshalb auch vom zweiten auf den vierten Rang zurückfiel. Auf dem fünften Tabellenplatz führt dahinter die SG Kornwestheim das recht dicht zusammen liegende Mittelfeld an. Am Tabellenende kämpfen die SG Backnang, die SpS Neckarweihingen, Kleinsachsenheim und der SV Lauffen gegen den Abstieg.

In der Einzelwertung herrscht ebenfalls noch Hochspannung, wenn sich auch Spitzenreiterin Susi Scharpf von der SG Bönnigheim mit der Tagesbestleistung von tollen 284 von 300 möglichen Zählern ein wenig vom Verfolgerfeld absetzen konnte. Mit bereits neun Punkten Rückstand folgt Klaus May von der SG Heutensbach (277) auf Platz zwei, weitere vier und sechs Zähler dahinter dürfen sich Andres Breckle (Neckarweihingen – 272) und Joachim Dach (Oberrot) noch geringe Chancen auf den Einzeltitel ausrechnen.