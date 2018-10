Fußball Oberrot muss sich  mit Remis begnügen

Allmersbach / David Knobel

Die Heimelf erwischte einen Start nach Maß und hätte bereits nach vier Minuten die Führung erzielen müssen: Nach einer Konfusion im FCO-

Strafraum trafen gleich zwei Allmersbacher Spieler binnen Sekunden Pfosten und Latte.

Weckruf gehört

Der FC Oberrot hörte diesen Weckruf und traf seinerseits nach elf Minuten in Person von Philipp Kees ebenfalls nur das Aluminium, von dem der Ball zurück ins Spielfeld prallte. Danach verlagerte sich das Spielgeschehen zwischen die beiden Strafräume. Die nächste gute Möglichkeit hatte erneut Philipp Kees, dessen Schuss aus kurzer Distanz gerade noch von Allmersbachs Torhüter entschärft werden konnte. Die Hausherren waren vor allem nach Standardsituationen gefährlich. So in der 40. Minute, als Manuel Mrasek einen Freistoß aus 18 Metern gefühlvoll an den Pfosten zirkelte. So wurden noch torlos die Seiten gewechselt.

Auch in der zweiten Hälfte hatte der FC Oberrot etwas Anlaufschwierigkeiten. Als in der 47. Minute nach einem Zweikampf der Ball in die Mitte trudelte, fasste sich Allmersbachs Jens Wörner ein Herz und feuerte den Ball aus gut 25 Metern unhaltbar zum 1:0 für die Gastgeber ins Netz.

Entsetzen machte sich nach 63 Minuten bei den Rottälern breit, als der Unparteiische Steffen Wieland einen aus FCO-Sicht klaren Strafstoß verweigerte. Oberrot gab jedoch nicht auf und kam nur drei Minuten später durch Philipp Kees zum nicht unverdienten 1:1-Ausgleich.

In der 74. Minute dann der erneute Rückstand: Ein vom Allmersbacher Maximilian Eisenmann getretener Freistoß aus gut 30 Metern schlug direkt im oberen Winkel des Oberroter Gehäuses zum 2:1-Führungstreffer ein. Als in der 85. Minute Marc Scheuermann eine auf Frederick Walch getretene Ecke zum 2:2 für die Gäste einschoss – was gleichzeitig der Endstand dieser Partie sein sollte –, hatten die Rottäler wenigstens einen Punkt in der Tasche.

FC Oberrot: Remy Butsch, Dominik Mursch, Philipp Kees, Simon Kühnle (68. Frederik Walch), Marc Scheuermann, Dirk Noller, Steffen Hägele, Marcel Schober, Maximilian Benz, Matthias Wieland, Steffen Wieland