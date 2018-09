Fußball-Kreisliga A2 Oberrot enttäuscht erneut maßlos

Althütte / David Knobel

Die Rohrweck-Elf liefert beim 0:2 die schlechteste Leistung seit Jahren ab.

Wer es sich am Sonntag auf seinem Sofa gemütlich gemacht hatte, lag damit vollkommen richtig. Was die wenigen FCO-Anhänger in Althütte geboten bekamen, war nur schwer zu begreifen. Die Begegnung bewegte sich stets auf dürftigem und überschaubarem Niveau. Während die Hausherren zumeist mit langen Bällen agierten, versuchte es Oberrot mit Kurzpassspiel und verstrickte sich allerdings in unzähligen Fehlpässen.

Nach sechs Minuten unterlief die FCO-Abwehr einen lang getretenen Freistoß und der sichtlich überraschte Raffaele Florio konnte aus kurzer Distanz das 1:0 markieren. Oberrot war vor des Gegners Tor ideenlos. So dauerte es, ehe Steffen Hägele mit dem ersten Torabschluss aufwarten konnte (28.). Ein nicht gegebener Elfmeter, verursacht an Lucas Puppe, war noch der größte Aufreger.

Im zweiten Spielabschnitt setzte Dominik Mursch mit einem Freistoß an die Latte ein Zeichen (53.), bevor der Unparteiische dann doch auf Strafstoß entschied (56.): Philipp Kees scheiterte. Dass es beim FCO überhaupt nicht läuft, wurde klar, als Domenic Turiaci einen kurz ausgeführten Freistoß per Sonntagsschuss zum 2:0 ins FCO-Tor bugsierte (72.). Der FC Oberrot ist von den gesteckten Zielen aktuell weit entfernt und die Mannschaft sollte in den nächsten Tagen und Wochen ihre Einstellung überdenken, damit sie sich wieder auf ihre Stärken besinnt. Sonst droht ein Kampf um den Klassenerhalt.