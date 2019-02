Tischtennis Nur eines zählt für Oberrot: Anschluss an die Spitze halten

Gaildorf / Josef Fiedler

Der Verlierer des Spiel­tages in der Damen-­Landesklasse war der spielfreie TSV Gaildorf (6:10 Punkte): Abstiegskonkurrent Neckarsulm III (7:13) überraschte mit einem 8:3-Sieg beim Spitzenteam Gochsen (12:6). So findet sich der TSV auf einem Abstiegsplatz wieder – hat allerdings zwei Partien weniger ausgetragen. Mit dem TSV Michelbach/Bilz (2:16) dürfte der erste Absteiger aus der Landesklasse feststehen. Am Samstag kommt der bedrohte TTC Neckar-Zaber (8:12) an die Bilz und dürfte die Punkte gegen den Abstieg mitnehmen. Der TSV Gaildorf muss dagegen beim Titelaspiranten Satteldorf II (15:5) antreten.

In der einzigen Partie des Spieltages in der Damen-­Kreisliga ist der ESV Crailsheim (6:8) beim Tabellennachbarn Oberrot II (7:5) zu Gast, der Rang 3 verteidigt.

FCO in Westgartshausen

Eine schwere Auswärtspartie in der Herren-Bezirksliga wartet auf den FC Oberrot (14:6) in Westgartshausen (14:10). Der Gastgeber sorgte vor zwei Wochen für eine faustdicke Überraschung mit dem Erfolg beim Spitzenreiter Elpersheim (19:5). Im Laufe der Saison erlitt der FCO jedes Mal einen Rückschlag, wenn er wieder den Anschluss an die Spitze geschafft hatte. Diesmal nicht – so hofft man bei den Rottälern.

In der Bezirksklasse A2 gab

es eine kleine Sensation: Die Post-SG Hall (16:8) fügte dem FC Unterheimbach (21:3) in dessen eigener Halle die erste Saisonniederlage bei – Vorteil für Roßfeld II (23:1) im Titelkampf. Der TSV Gaildorf (18:6) gewann gegen Michelbach/Bilz (9:15). Auch beim Vorletzten in Obersontheim (5:21) sind jetzt zwei Zähler nötig, um die PSG im Ringen um Platz 3 auf Distanz zu halten.

Nächster Abstiegskandidat

In der Bezirksklasse B2 macht der TSV Sulzbach-Laufen (14:12) – selber so gut wie gerettet – den Abstiegskampf spannend: Nach dem 7:9 gegen Ilshofen in der Vorwoche gab’s jetzt ein 6:9 in Tüngental (8:12). Mit der PSG Hall II (9:13) kommt jetzt das dritte abstiegsgefährdete Team zum TSV. An der Spitze setzte Öhringen III (21:3) im Topspiel gegen den

TTC Westheim (19:5) mit dem 9:4 ein Ausrufezeichen. Der TTC muss im Kampf um den zweiten Aufstiegsplatz gegen Geißelhardt (7:17) gewinnen.

Der Erste und der Letzte in der Kreisliga A4 stehen so gut wie fest: Der Tabellenführer TSV Sulzdorf II (21:1) hat fünf Punkte Vorsprung auf den Verfolger SV Großaltdorf (18:6) und der Rückstand des Schlusslichtes TSV Gaildorf II (1:23) auf das rettende Ufer (Rang 8) beträgt sieben Zähler. Gesucht wird noch der zweite Absteiger. Der SV Gründelhardt (13:9), Gastgeber von Gaildorf II, hat mit dem nichts zu

tun.

Die Kreisliga B1 ist eine Klasse der Spielverlegungen. Diesmal ist wieder der TTV Eutendorf II betroffen, dessen Partie gegen Ellrichshausen erst im März stattfindet. In der Kreisliga B4 marschieren der TTV Eutendorf (22:2) und der TTC Westheim II (20:2) weiter im Gleichschritt Richtung Aufstieg. Dahinter folgen vier Mannschaften mit elf Minuspunkten. An diesem Spieltag hat der TTV Eutendorf beim Schlusslicht TSV Michelbach/Bilz III mit weniger Gegenwehr zu rechnen als Konkurrent Westheim beim Gastspiel in Gailenkirchen (11:11). Der TSV Sulzbach-Laufen II (7:17) ist weiter in Abstiegsgefahr. Gegen den TSV Sulzdorf III (12:12) hängen die Punkte aber hoch.

Der TSV Gaildorf III (11:7) und der FC Oberrot II (6:10) spielen gegen die beiden Ersten der Tabelle der Kreisklasse Gruppe 2, den TSV Zweiflingen (12:8) und den SC Bühlertann III (16:2). Für beide Spiele gilt: In bester Aufstellung ist alles möglich.

Zum Tabellenzweiten

Die Mädchen I des TSV Gaildorf (7:11) stehen in der Landesliga vor dem Gang zum Tabellenzweiten FC Langenburg (17:3). Im Kellerduell stehen sich der SV Westgartshausen (1:19) und der TTC Gochsen (4:16) gegenüber.

Mit dem 8:3 in Altenmünster (11:15) setzte der TSV Untergröningen (16:8) seine Siegesserie in der Verbandsliga fort, der Rückstand auf den Tabellenführer Lützenhardt (17:7) beträgt nur einen Punkt. Mit dem Relegationsplatz-­Inhaber Neckarsulm II sind die Kochertälerinnen punktgleich. Geht der Blick entsprechend dem Saisonziel Klassenerhalt, sind es acht Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Dort steht der TTC Gnadental (8:16), der morgen auf dem Rötenberg aufkreuzt und sich in der Rolle des Außenseiters befindet. Die Gnadentaler haben am Sonntag Neckarsulm II zu Gast. Dem TSV und der NSU winken bei Siegen die Tabellenführung, da der

Spitzenreiter Lützenhardt pausiert.

Wiedergutmachung

Die Damen II des TSV Untergröningen (Verbandsklasse) pausieren ebenfalls. Die Damen III (15:5) aus der Landesklasse sind beim SC Berg (8:10) zu Gast. In der Vorrunde gab es auf dem Rötenberg eine schmerzhafte 5:8-Heim­niederlage. Der TSV hat hier wieder etwas gutzumachen.

Wenn die Herren I des TSV Untergröningen (4:20) noch den Klassenerhalt in der Bezirksklasse schaffen wollen, dann ist gegen den TSV Wasseralfingen (6:18) ein Sieg zwingend nötig. Der Gast steht auf dem Abstiegs-Relegationsplatz und hat daher auch nichts zu verschenken.

Die Jungen I des TSV Untergröningen (19:5) können am Samstag einen großen Schritt zur Meisterschaft in der Landesklasse U 18 machen. Der Tabellenführer reist zum Tabellenzweiten TSF Ludwigsfeld (17:3). In der Vorrunde kassierten die Kochertäler eine 0:6-Heimpleite. Beim Blick auf die Spiele der Rückrunde stehen die Zeichen ganz deutlich auf Revanche.